“Nessun reparto pieno di varianti al Sacco”/ Scampini: “L’ospedale smentisce Galli”

Nel corso di “Stasera Italia Speciale”, Barbara Palombelli è tornata a parlare di Coronavirus, delle cure a domicilio e delle varianti. Fra gli ospiti collegati con lo studio televisivo figurava anche la giornalista Sabrina Scampini, la quale ha innanzitutto sottolineato come, a suo avviso, il medico di base abbia “una funzione fondamentale. È lui che ti deve dire cosa prendere ed eventualmente quando andare in ospedale“. Poi, si è passati all’argomento varianti Covid: “Fanno paura, perché non si conoscono nel dettaglio e perché c’è una comunicazione che continua a essere molto confusa”.

Qui Scampini si è scagliata contro il professor Massimo Galli: “Nel pomeriggio di oggi l’ospedale Sacco di Milano ha dovuto diramare una nota in cui diceva che il reparto di terapia intensiva non era pieno di varianti. Pochi giorni fa era stato invece detto che in quello stesso ospedale il reparto di terapia intensiva era pieno di varianti, mentre c’è solo quella inglese, peraltro al di sotto della media nazionale”.

SABRINA SCAMPINI VS MASSIMO GALLI: “PARLI SOLO QUANDO È SICURO”

Sabrina Scampini ha attaccato dunque Massimo Galli e anche Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, asserendo: “Grazie a Dio, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha dato un’indicazione sulle modalità di comunicazione circa la pandemia, che speriamo venga osservata. Osservazioni come quelle di Ricciardi e Galli sono pericolose, le cose andrebbero dette con attenzione e certezza”. Rammentiamo che nelle scorse ore il professor Massimo Galli, primario di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco, è intervenuto a “Mattino Cinque”, asserendo che è possibile che si manifesti una possibile nuova ondata di Covid, guidata dalle varianti: “Le avvisaglie ci sono se guardiamo al di là del nostro naso, dobbiamo vedere cosa succede negli altri Paesi. Non ci siamo inventati noi le varianti, ci sono e sono più contagiose. È un dato di fatto, non possiamo fare una trattativa sindacale o politica con il virus. Io ho il reparto pieno di varianti”. Frasi poi smentite dallo stesso nosocomio del capoluogo lombardo.



