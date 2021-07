Nessuna pietà per Ulzana/ Su Canale 5 il film con Burt Lancaster (oggi, 6 luglio)

Nessuna pietà per Ulzana va in onda oggi, 6 luglio, a partire dalle ore 16.45 su Canale 5. De Haven Productions, The Associates & Aldrich Company nel 1972 produssero un film definito Western ‘revisionista’ cioè appartenente a quella categoria che, sulla scia dei classici del passato nei quali il ruolo dei buoni era sempre rivestito dai bianchi cow-boy e i cattivi erano gli ‘indiani’, riscopre la verità proponendo pellicole nelle quali i nativo americani vengono apprezzati e le crudeltà dei coloni denunciate in un revisionismo storico dovuto.

È un film diretto da Robert Aldrich che il genere l’ha ‘masticato’ a lungo lasciando tracce indimenticabili nel Western come ‘L’ultimo Apache (Apache)’ con Burt Lancaster oppure il bel thriller ‘Che fine ha fatto Baby Jane? (What Ever Happened to Baby Jane?)’, capolavoro che vede nel ruolo della protagonista la grandissima attrice Bette Davis al fianco della rivale/amica, altrettanto brava, Joan Crawford, un film epocale e premiato con un Oscar per i migliori costumi.

Nessuna pietà per Ulzana, la trama del film

Soffermiamoci ora ad analizzare la trama di Nessuna pietà per Ulzana. Geronimo si arrende, ma non Ulzana, questo è ciò che accade nel mondo Apache oramai confinato in riserve senza più libertà di scorrazzare liberi, come i nativi amavano, nelle loro ancestrali praterie. Proprio Ulzana si da alla macchia con un gruppo di Apache che non si arrende agli accordi tra Geronimo e il governo degli Stati Uniti d’America e se ne va verso la Calfornia, seminando terrore tra le famiglie dei coloni.

Tutto ciò fu previsto da McIntosh e Ke-Ni-Tay che si mettono sulle tracce del capo ribelle, abile nel seminare i due uomini e i soldati a loro assegnati, un inseguimento tra praterie e canyon, notti nelle quali alla luna i coyote ululano selvaggi e colpi di fucile giunti da ogni possibile riparo. Ce la faranno i soldati a limitare i danni degli indiani? Assolutamente sì e Ulzana capitolerà con la sua stessa vita, ma gli verrà concesso l’onore che merita.

