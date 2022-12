Nessuna pietà per Ulzana/ Su Rete 4 il film con Burt Lancaster

Nessuna pietà per Ulzana, film di Rete 4 diretto da Robert Aldrich

Nessuna pietà per Ulzana è un film di genere western del 1972, che andrà in onda su Rete 4 oggi, 13 dicembre, a partire dalle ore 16.45. L’opera cinematografica è stata prodotta negli Stati Uniti ed è stata diretta da Robert Aldrich. La produzione è stata curata da Carter De Haven Jr. , Harold Hecht, da Burt Lancaster e da Alan Sharp, mentre la sceneggiatura da Alan Sharp e la scenografia da James D. Vance.

Il film è stato distribuito dalla casa di produzione De Haven Productions, e la fotografia è stata affidata a Joseph Biroc. Il montaggio e le musiche sono state curati da Michael Luciano e da James D. Vance, mentre i costumi da Glenn Wright. Tra gli attori principali del cast sono presenti Burt Lancaster, Bruce Davison, Jorge Luke, Richard Jaeckel, Llyod Bochner, Joaquin Martinez e Douglass Watson. Si tratta di un film prodotto negli Stati Uniti in inglese e con titolo originale Ulzana’s Raid. Secondo la critica si tratta di un’opera cinematografica brillante, ma al contempo sottovalutata, seppure sia riconosciuto come uno dei migliori film diretti da Aldrich e come un western tra i più belli prodotti negli anni.

Tra le particolarità di Nessuna pietà per Ulzana figurano le due versioni, tra cui quella di Aldrich, distribuita nei cinema statunitensi, e l’altra configurata da Burt Lancaster, mostrata in Europa al pubblico. Il film è stato prodotto negli anni in cui aveva luogo la guerra del Vietnam, e il genere western cercava qualche spunto per rinnovarsi. Il film di Aldrich viene vista come una sorta di innovazione nel genere, in cui viene mostrata violenza e allo stesso tempo il paesaggio ampio di montagne aride, deserti e polvere.

Nessuna pietà per Ulzana, la trama del film

Leggiamo la trama di Nessuna pietà per Ulzana. In seguito alla resa di Geronimo, gli Apache hanno deciso di insediarsi nelle riserve, accettando di rinunciare alla loro tipologia di vita quotidiana. Il malcontento e il malessere generale della popolazione crescono sempre di più per il cinismo e l’opportunismo dei funzionari del governo, mandati alle riserve per gestire cibo e risorse finanziarie, e dunque gli abitanti vogliono ribellarsi.

Il capo Ulzana scappa dalla riserva in Arizona radunando un gruppo di uomini, e alla sua ricerca viene inviata la cavalleria comandata dal tenente DeBuin, insieme a uno scout esperto del territorio e da una guida Apache, parente stretto di Ulzana. DeBuin è un giovane con uno spirito comprensivo verso le ragioni degli indiani e viene sconvolto dalle cattiverie compiute dai fuggiaschi.

Chiedendo spiegazioni alla guida Apache, egli comprende che gli Apache pensano di rafforzarsi uccidendo i nemici e Ulzana, ormai stanco dello stile di vita in riserva, vuole ritrovare maggiore vigore guerriero. I fuggitivi vengono raggiunti dalla cavalleria, ma alcuni di loro sono uccisi, tra cui il figlio di Ulzana. Seppure siano stati catturati i loro cavalli, i fuggiaschi rimasti attaccano una fattoria e violentano la donna al suo interno.

Tutto ciò si tratta però di uno stratagemma per confondere la cavalleria e farla dividere, così il tenente agisce in modo da fare credere ai nemici di essere cascato in tale trappola, ma un gruppo viene coinvolto in uno scontro sanguinoso, che causa perdite da entrambe le fazioni. Infine Ulzana viene fronteggiato dalla guida Apache e ucciso dopo essersi arreso. Viene stabilito dal tenente DeBuin che il corpo di Ulzana venga sepolto integro, dando dimostrazione di umanità in seguito alla terribile esperienza vissuta.











