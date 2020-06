Nessuna pietà per Ulzana/ Su Rete 4 il film con Burt Lancaster (23 giugno)

Nessuna pietà per Ulzana va in onda oggi, 23 giugno, alle ore 16:35 su Rete 4. Si tratta di una pellicola di genere western che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1972. Il film è stato diretto da Robert Aldrich mentre la sceneggiatura è stata curata da Alan Sharp. Per quanto riguarda il cast del film, gli attori protagonisti sono Burt Lancaster, Bruce Davison, Richard Jaeckel, Karl Swenson e Lloyd Bochner. Le musiche sono state realizzate da Frank De Vol mentre la fotografia del film è stata messa a punto da Joseph Biroc.

Nessuna pietà per Ulzana, la trama del film

Ecco la trama di Nessuna pietà per Ulzana. Gli indiani Apache dopo aver perso la battaglia di Geronimo hanno rinunciato alle loro terre. Difatti, questi fieri combattenti hanno preferito vivere nelle riserve a loro imposte piuttosto che continuare a morire sotto i colpi degli statunitensi. Tuttavia, coloro che dovrebbero amministrare le riserve non lo fanno come si deve, ma anzi, pensano soltanto al proprio profitto, speculando su risorse ed attività. Stanco di questi soprusi, il capo indiana Ulzana fugge dalla riserva, sterminando tutti i colonialisti che incontra sul loro cammino. Morte e distruzione sono ormai sinonimi del passaggio di Ulzana e del suo piccolo esercito. Per riuscire a contrastare questa ondata di devasto, viene incaricato il giovane tenente DeBuin di catturare Ulzana, affiancato dallo scout McIntosh e dalla guida apache Ke-Ni-Tay. DeBuin non segue subito gli ordini del comando. Difatti, ha una coscienza e provenendo da una famiglia protestante, cerca di comprendere, anche grazie all’aiuto della sua guida apache, le ragioni che hanno spinto Ulzana a questa distruzione irrefrenabile. Inizierà quindi una caccia all’uomo che farà confrontare DeBuin con i suoi valori etici e lo spingerà a prendere decisioni drastiche che cambieranno per sempre la sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA