Nessuno come noi/ Su Canale 5 in prima tv il film con Alessandro Preziosi

Nessuno come noi, il film in prima tv su Canale 5 diretto da Volfango De Biasi

Il palinsesto televisivo di Canale 5 prevede per la prima serata di oggi, venerdì 23 settembre, alle ore 21:20 la messa in onda del film “Nessuno come noi“. Si tratta di una commedia romantica del 2018 tratta dall’omonimo romanzo scritto da Luca Bianchini con regia firmata da Volfango De Biasi.

La pellicola è stata prodotta da Medusa Film in collaborazione con Lucisano Media Group e italian International film mentre nel cast sono presenti diversi attori piuttosto Amati e conosciuti dal grande pubblico come Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Christiane Filangieri, Elisa Di Eusanio, Vincenzo Crea e Leonardo Pazzagli.

Nessuno come noi, la trama del film

Ecco la trama del film “Nessuno come noi”. Betty, anticonformista e single per scelta, insegna in un liceo romano. Tutto sembra cambiare quanto incontra un affascinante docente universitario di nome Umberto, che vive una crisi matrimoniale. I due si rivedono successivamente quando lo stesso Umberto e sua moglie accompagnano il loro figlio a scuola per procedere con l’iscrizione presso il liceo in cui Betty insegna.

Questa decisione cambierà per sempre la vita dei due perché non solo la professoressa si occuperà proprio di quel ragazzo ribelle ma ci sarà un momento che permetterà alla coppia di far scoppiare una passione travolgente che avrà ripercussioni importanti sulla loro vite. Le rispettive certezze si sgretolano irrimediabilmente: la donna non è più tanto sicura di voler portare avanti la vita da single mentre il docente universitario sembra aver trovato quella condizione necessaria per procedere con la separazione dalla moglie che ormai non ama più.

