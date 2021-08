Nessuno mi può giudicare, Rai 1/ Max Bruno dirige Paola Cortellesi

Nessuno mi può giudicare, film diretto da Massimiliano Bruno

Nessuno mi può giudicare andrà in onda sui piccoli schermi il giorno di Ferragosto, oggi 15 agosto 2021, all’interno del palinsesto di Rai 1, l’inizio programmato è alle ore 21.15. Si tratta di una bella pellicola ascrivibile al genere delle commedie prodotta in Italia nel 2011. La pellicola che ha visto la sua comparsa sui grandi schermi grazie all’interessamento di due case di produzione (Italian International Film e Rai Cinema) è stata ottimamente diretta da Massimiliano Bruno, il direttore dei lavori (che ha curato anche la scenografia) si è basato su un soggetto scritto da Fausto Brizzi. Ottimo il cast di attori, tra di essi si segnalano la bella Paola Cortellesi e Raoul Bova. Il film non è una prima televisiva.

Nessuno mi può giudicare, la trama del film

Leggiamo la trama di Nessuno mi può giudicare. Alice Bottini una bella donna arrogante e indisponente verso il prossimo, vive in una grande villa del litorale romano, villa che può permettersi grazie alla florida attività del marito, un imprenditore nel campo dei sanitari. La donna passa le sue giornate dividendosi tra shopping e eventi mondani, accudisce quando è libera il figlio Filippo e tartassa i tre dipendenti, tutti extracomunitari. Un giorno come spesso accade nella vita reale tutto cambia improvvisamente. Il marito muore a causa di un pauroso incidente stradale, allo choc per l’improvvisa e tragica perdita si unisce la comunicazione data alla donna dall’avvocato della sua situazione finanziaria. Il coniuge di Alice infatti era oberato dai debiti e la donna in qualità di erede universale deve far fronte ai tanti creditori. Alice licenzia i suoi dipendenti e vende la villa, per trovare una sistemazione si trasferisce in un monolocale ubicato in un quartiere popolare. I soldi ricavati dalla vendita non riescono a coprire i debiti e la donna corre il rischio di perdere la patria potestà sul figlio, per questo deve trovare un lavoro che le possa permettere di ripianare la situazione debitoria.

Tutti i lavori non garantiscono però un ritorno immediato, alla donna viene cosi in mente quello di vendere il suo corpo e diventare

escort sotto lo pseudonimo di Morena. Alice si affida all’esperienza di una donna già introdotta nell’ambiente, Eva. Grazie alla sua bellezza e superando l’imbarazzo iniziale Alice inizia a mettere da parte un bel gruzzolo, intanto la sua vita sociale migliora notevolmente, il quartiere dove abita è un quartiere multietnico e presto lei e il figlio iniziano a crearsi la loro cerchia di amicizie. Migliora anche la vita sentimentale di Alice, la donna conosce Giulio e i due si innamorano. Imbarazzata del lavoro che svolge la relazione si poggia sulla bugia relativamente al lavoro della Bottini, ella infatti dichiara di essere una commessa di un negozio di articoli sportivi. Giulio casualmente viene a sapere la verità, accade ad una festa di addio al celibato di un suo amico, qui trova Alice ed Eva impegnate ad allietare il futuro sposo, la scoperta lo porta a lasciare immediatamente la sua innamorata. A risolvere la situazione ci penserà Eva. L’amica venuta a conoscenza dei problemi economici di Giulio fornisce a quest’ultimo i soldi necessari per salvare la sua attività commerciale. L’uomo capisce cosi che non tutte le decisioni sono volontarie ma alcune sono dettate dalla necessità e ritorna dalla sua donna. I due vivono cosi la loro storia d’amore, non prima però di riuscire a ripianare tutti i debiti della donna, fatto questo Alice trova lavoro come cameriera in un ristorante cinese, non prima però di aver cambiato radicalmente il suo approccio verso il prossimo.

