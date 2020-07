Nessuno mi può giudicare/ Video, su Rai 1 il film con Paola Cortellesi (23 luglio)

Nessuno mi può giudicare va in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2011 da Italian International film in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia del film è stata curata da Massimiliano Bruno con soggetto di Fausto Brizzi mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione tra lo stesso regista Fausto Brizzi e Edoardo Falcone. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Giuliano Taviani & Carmelo travia con il montaggio realizzato da Luciana pandolfelli mentre nel cast sono presenti Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Giovanni Bruno, Valerio Aprea, Caterina Guzzanti e Hassani Shapi.

Nessuno mi può giudicare, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Nessuno mi può giudicare. Alice in ragione del suo status di donna benestante, è diventata molto arrogante e vive in una splendida villetta posizionata sul promontorio del Circeo insieme a suo marito e un figlio di 9 anni, oltre che tre domestici che si occupano di tutte le varie esigenze quotidiane. La sua vita sembra essere perfetta anche in ragione degli ottimi introiti che il marito imprenditore riesce ad assicurare alla sua famiglia. Tuttavia, questo si dimostra essere una sorta di illusione in quanto l’uomo ben presto dovrà fare i conti con alcuni investimenti sconsiderati che emergono dopo un incidente stradale nel quale l’uomo perde la vita.

Dopo aver gestito il tragico lutto, Alice dovrà fare i conti con una terribile realtà che gli viene sbattuta davanti dai legali di famiglia, i quali le raccontano di come suo marito fosse finito completamente sul lastrico, praticamente pieno zeppo di debiti.

Il risultato di tutto questo è che la donna deve vendere la magnifica villa sul Circeo, le auto e tutti i gioielli. Potendo contare soltanto su pochi contanti, riesce ad ottenere uno squallido appartamento in una zona popolare di Roma grazie all’interessamento del suo vecchio domestico con il quale si era creato un bellissimo rapporto.

La donna dovrà mettere da parte la sua arroganza e soprattutto il suo sentirsi superiore per rimboccarsi le maniche e quindi occuparsi delle esigenze personali soprattutto di suo figlio. In particolare, cerca lavoro che possa permettergli di vivere ma alla fine decide di contattare Eva una escort che aveva visto poco tempo prima in una festa per capire come possa anche lei intraprendere questa professione che peraltro è ben pagata. Contemporaneamente, nel nuovo quartiere Alice fa la conoscenza dell’affascinante Giulio con il quale inizialmente il rapporto é di profondo contrasto, per poi lasciare spazio ad una meravigliosa storia d’amore che andrà a cozzare con la sua professione di escort con tutte le conseguenze del caso.

Video, il trailer di Nessuno mi può giudicare





