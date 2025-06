Chi l'ha visto tornerà ad occuparsi questa sera della drammatica vicenda di Nessy Guerra, 26enne di Sanremo bloccata in Egitto

Chi l’ha visto tornerà ad occuparsi questa sera del caso di Nessy Guerra, la povera ragazza italiana al momento bloccata in Egitto con la figlia, minacciata dall’ex compagno, Tamer. Quest’ultimo ha chiesto un risarcimento senza senso allo stato, ben 56 milioni di euro, dicendo di essere stato accusato ingiustamente e anche di essere pronto a ritornare in Italia e perdonare Nessy per ricostruire una famiglia.

Un’affermazione a cui però in pochi credono, a cominciare proprio dalla stessa ragazza, che da mesi vive nel terrore, barricata in una sorta di bunker, con le tende chiuse, per la paura che proprio Tamer possa scoprire lei e la figlia, magari portandole via la bambina (Tamer è il padre della stessa). Della vicenda di Nessy Guerra il talk di Federica Sciarelli se ne è occupato a lungo e ieri sera ha mandato in onda un nuovo appello della giovane ligure.

NESSY GUERRA, IL NUOVO APPELLO E LE RICHIESTE DI TAMER

Queste le sue parole rivolte alla telecamere: “Facciamo un ulteriore appello al ministro degli affari esteri Tajani e a quello della giustizia Nordio, ci troviamo ancora qui recluse in Egitto, non possiamo uscire di casa, la bimba non ha una vita, si sentono le bombe, nel cielo si vedono i fumi, siamo a 400 km dallo scontro fra Israele e Iran, non ce la facciamo più, abbiamo bisogno di tornare a casa, sentiamo delle grida fuori in arabo, abbiamo il terrore che ci possa succedere qualcosa, non possiamo più andare avanti con questa situazione”. E ancora: “Non possiamo più vivere recluse in casa, è una violazione dei diritti fondamentali, mia figlia ha diritto a crescere in un ambiente tranquillo e libera, noi chiediamo aiuto, abbiamo anche scoperto che lui è stato assolto in Egitto, quindi niente carcere e tornerà a perseguitarci. Chiediamo aiuto – ribadisce – faccio appello a Tajani, Nordio, chiunque possa fare qualcosa, per favore aiutateci a tornare in Italia”.

Il talk di Rai Tre ha mandato in onda anche le parole dello stesso Tamer, che dopo aver festeggiato per la scarcerazione ha commentato: “Adesso, visto che siamo arrivati fino all’assoluzione, e l’Italia non ha fornito documenti, certificazioni, prove occultate, ha cercato di mettermi in galera in tutti i costi, ora leggo il contratto aggiornato con i prezzi aggiornati per quello che ho subito ancora in più e le penali”. Federica Sciarelli ha preso la parola dicendo: “Lui aveva già chiesto dei soldi dicendo che l’Italia l’aveva danneggiato, poi ce l’ha con il console in Egitto che ha aiutato la povera Nessy Guerra, siamo arrivati a dover pagare 56 milioni di euro al signor Tamer perchè lo stato italiano ha parlato male di lui”.

NESSY GUERRA E LA FIGLIA VIVONO IN “UN BUNKER”

Questa storia assurda è iniziata ben due anni fa, e al momento madre e figlia si trova in una casa segreta a Il Cairo, temendo che l’ex marito di lei possa fare loro del male. Nessy Guerra lo descrive infatti come “un uomo violento”, dicendo di sentirsi “perseguitata”. Del resto Tamer non fa nulla per fare stare tranquilla la 26enne ligure, lanciando maledizioni attraverso i suoi canali social, e minacciando anche lo stato italiano, chiedendo una cifra folle per “liberare le due donne.

Eppure la storia di quel ragazzo sembrava piuttosto normale fino a poco tempo fa: era infatti nato e cresciuto nel nostro Paese da mamma italiana e padre egiziano, e non sarebbe neanche musulmano come invece sembrerebbe fare credere. Inizialmente fra Nessy e il fidanzato le cose stavano andando molto bene, ma poco dopo la ragazza si accorge subito che qualcosa non andava: “Ma mi serviva qualcuno che mi dicesse, fermati”.

NESSY GUERRA, LA FUGA A IL CAIRO MA LA PERSECUZIONE NON FINISCE

Alla fine la sanremese si fa convincere a trasferirsi in Egitto e a sposare lo stesso Tamer, così come prevede la legge locale: fu a quel punto che la ragazza scopre di essere incinta, un evento che ha letteralmente cambiato la storia fra i due. “Sentiva delle voci, diceva di essere seguito, soffriva di manie di persecuzione”, racconta ancora Nessy Guerra.

Quindi l’uso della droga, poi la comunità e il delirio della fede: “La mia vita felice era finita”, spiegava ancora la ragazza, e di contro era iniziata la prigionia. La giovane riesce in qualche modo a scappare, raggiungendo Il Cairo, dove vivono 25 milioni di persone e dove spera di essere al sicuro.Tamer la segue, cerca di stanarla, ed è per questo che la donna si è rinchiusa in casa, preoccupata di incontrarla per strada: speriamo che si possa trovare il prima possibile una soluzione.