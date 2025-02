Continua ad essere segregata in casa in Egitto Nessy Guerra, insieme alla sua bambina, ma il suo ex, Tamer, le chiede 28 milioni di euro “Ciao a tutti – il video inviato alla redazione di Chi l’ha visto – siamo purtroppo ancora bloccati qua, Tamer è stato scarcerato, ha pubblicato dei video in cui lancia demolizione, esce di casa col coltello, noi stiamo male e si vede, non sappiamo più cosa fare perchp noi siamo bloccati, la bambina sta crescendo chiusa in casa per colpa di un pazzo a piede libero, nessuno è in grado di fermarlo”.

Tamer è tornato, racconta il talk di Rai Tre, dopo aver fatto due mesi di carcere. Lui ha deciso di raccontare la sua verità attraverso una serie di video su Youtube: nel primo video appare lucido, ma è solamente una illusione. In un altro filmato, infatti, dice di volere 28 milioni di euro come risarcimenti danno, dicendo che è tutta una messa in scena e che la bambina in Italia non torna. Pretende anche un passaporto diplomatico e l’immunità per se stesso, un vero delirio.

NESSY GUERRA, I VIDEO DELIRANTI DI TAMER

Pochi giorni dopo pubblica un video dove si aggira con un lungo coltello in mano a caccia di demoni, un filmato che mostra come Tamer, ex compagno di Nessy Guerra, sia tutt’altro che una persona lucida.

Poi lo stesso commenta: “Non ci credete ai demoni? Ne sono arrivati molti di più e io ho anche il video”. Nel filmato parla di ragazzini con le ali, che sono legati con un filo luminoso e che cadono sulla sua casa, se ne sono andati tutti tranne uno: “Che rimane con me”. Nessy Guerra si nasconde in Egitto assieme alla bimba di tre anni, vivono recluse in casa con la paura che Tamer le trovi.

NESSY GUERRA: “IL 3 MARZO DOBBIAMO ANDARE IN TRIBUNALE…”

L’uomo è già stato condannato in Italia e fra pochi giorni ci sarà l’inizio del processo: “Il 3 marzo devo presenziare davanti a questo soggetto pericoloso – racconta ancora Nessy Guerra – io ho paura perchè esce di casa con un coltello in mano e non si sa cosa può succedere, faccio un appello disperato perchè ho paura”.

Il padre di Nessy Guerra aggiunge: “Nessuno ci sta aiutando, siamo un pacco lasciato alla deriva, nessuno ci aiuta, non stiamo chiedendo chissà cosa ma solo di poter rientrare in Italia, nulla di irragionevole”. Tamer annuncia un castigo religioso, sostiene di parlare con Dio e racconta di riti e possessioni. Intanto lo stesso ha presentato delle foto intime di Nessy Guerra in tribunale per screditarla, e la ragazza ha perso la custodia esclusiva della figlia in Egitto. La situazione sembra davvero complicata da sbrogliare, ma nel frattempo non va dimenticata che c’è una bimba che sta vivendo una situazione di stress, che ovviamente non giova alla sua serenità, così come a quella della madre: speriamo che si possa trovare una soluzione il prima possibile.