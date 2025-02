Nestore, l’ultima corsa, film su Rete 4 di e con Alberto Sordi

Lunedì 24 febbraio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la pellicola di genere drammatico intitolata Nestore, l’ultima corsa.

Si tratta di una produzione italiana del 1994 che vede alla regia e nei panni del protagonista principale, il grande attore, comico, cantante, doppiatore e regista Alberto Sordi, in uno dei suoi ultimi lavori per il grande schermo.

La colonna sonora di Nestore, l’ultima corsa è invece realizzata da Piero Piccioni, compositore italiano che lavorò a lungo con Alberto Sordi, a partire da Scusi, lei è favorevole o contrario? (1966) fino a Incontri proibiti (1998).

Nel cast di Nestore, l’ultima corsa anche il piccolo Matteo Ripaldi, che aveva esordito a soli 7 anni ne La carne di Marco Ferreri (1991), e l’attore Eros Pagni, che nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni tra i più grandi registi italiani, come Lina Wertmüller, Mario Monicelli e Sergio Rubini.

Compaiono in ruoli secondari anche: Cinzia Cannarozzo, Tatiana Farnese, Fabio Galli, Simona Caparrini e Rosa Pianeta.

La trama del film Nestore, l’ultima corsa: una commovente amicizia tra un vetturino e il suo cavallo

Nestore, l’ultima corsa segue le vicende dell’anziano Gaetano Bernardini (Alberto Sordi), un vetturino romano, da anni accompagnato dal suo buon cavallo di nome Nestore.

Anche per quest’ultimo il tempo è ormai passato, e fa sempre più fatica ad adempiere al suo lavoro, fino a quando il suo proprietario, un uomo senza scrupoli di nome Otello (Eros Pagni), decide di destinarlo al mattatoio, in quella che sarà la sua “ultima corsa”.

Gaetano, però, non ha intenzione di arrendersi e desidera con tutte le sue forze salvare il compagno di una vita dal macello.

Aiutato dal suo giovane nipotino Ferruccio (Matteo Ripaldi), il protagonista cerca in ogni modo di trovare una soluzione per evitare a Nestore quella fine così tremenda.

A forza di girovagare per le strade di Roma, zio e nipote incontrano una vecchia amica dell’uomo, che almeno in primo momento sembra intenzionata ad offrire alloggio all’animale nell’agriturismo che gestisce con i suoi familiari.

Purtroppo, però, la donna si scontra con il rifiuto del genero e anche questa opportunità svanisce nel nulla.

Come se ciò non bastasse, Nestore viene rubato da un gruppo di malviventi e, quando Gaetano giunge alla stazione di polizia per fare denuncia del furto, viene trattenuto a sua volta a causa di vecchi problemi giudiziari.

Alla fine il protagonista riesce a tornare libero e proprio i poliziotti lo aiutano a ritrovare il suo amico a 4 zampe.

Gaetano riesce finalmente a convincere le suore che gestiscono la struttura in cui andrà a vivere ad ospitare anche Nestore. Purtroppo, però, una notte a sua insaputa l’animale viene condotto al mattatoio e l’uomo non riesce a raggiungerlo in tempo per poterlo salvare.