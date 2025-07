Congo e Israele candidano Donald Trump al Premio Nobel per la Pace 2025: l'annuncio di Netanyahu in diretta, ecco cosa può succedere e perché può avvenire

TRUMP VIENE CANDIDATO AL PREMIO NOBEL PER LA PACE (ANCORA): LA PROPOSTA DI NETANYAHU

Era già successo durante il suo primo mandato da Presidente degli Stati Uniti che Donald Trump venisse candidato al Premio Nobel per la Pace, in quell’occasione per i tentativi di pacificazione tra Sud Corea e Corea del Nord: fa però specie vedere in piena trattativa per la tregua in Medio Oriente l’annuncio dato in diretta mondiale del Premier Bibi Netanyahu di aver direttamente inviato una lettera al Comitato norvegese per il Nobel dove appunto viene candidato ufficialmente il tycoon al prossimo Premio per la pace 2025.

Come si evince dal video diffuso poi dall’ANSA e dai media americani, Netanyahu consegna direttamente al Presidente USA la lettera inviata al Comitato del Nobel: «la candido per il Premier alla pace, è più che meritato e dovrebbe riceverlo». Trump resta sorpreso, legge la lettera e lo ringrazia due volte prima di proseguire il vertice sulla tregua in Medio Oriente raggiunto al 90% secondo quanto afferma lo stesso Premier israeliano.

Durante la cena di ieri sera durante il vertice USA-Israele sulla tregua a Gaza e in Cisgiordania, il leader di Israele ha mostrato la lettera sottolineando l’azione e l’impegno di Trump nel «forgiare la pace in un Paese, e in una regione dopo l’altra». Sebbene nelle stesse ore la Difesa americana abbia annunciato l’invito di altre armi in Ucraina, scatenando la reazione russa in cui si afferma che così «non si proclama alcuna pace», sul complesso scacchiere del Medio Oriente l’azione del Presidente USA è giunta a fermare sul nascere la pericolosa guerra dei 12 giorni tra Israele e Iran (con il bombardamento dei siti nucleari di Teheran, ndr) e prova in questi giorni a mettere alle strette l’alleato per chiudere l’accordo di pace con Hamas.

Netanyahu candida Trump al Premio Nobel per la Pace. Il premier israeliano consegna la lettera alla cena alla Casa Bianca #ANSA pic.twitter.com/T98gKRFcZV — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 8, 2025

COME FUNZIONA IL PREMIO NOBEL PER LA PACE E PERCHÈ TRUMP POTREBBE ESSERE UN BUON CANDIDATO

Nel giro di una settimana prima il Presidente del Congo Félix Tshisekedi e poi il Premier Netanyahu hanno candidato, per motivi diversi, il Presidente Trump al Nobel per la Pace che verrà consegnato il prossimo settembre 2025: nel primo caso, l’azione degli Stati Uniti ha permesso la mediazione e la tregua finale tra Congo e Ruanda, chiamato per l’appunto “Accordo di Washington” proprio per l’opera fondamentale dei mediatori americani.

Sul fronte del Medio oriente invece è tutto ancora da scoprire l’effettivo successo ed efficacia della diplomazia di Rubio, Bessent e Vance assieme al “Commander in chief”: di sicuro però, anche probabilmente per lusingare l’alleato e convincerlo a sostenere ulteriormente la causa israeliana contro la minaccia di Hamas dentro e fuori Gaza, l’intento di Netanyahu è “preventivo” sui risultati dell’accordo di pace.

In un mondo dove un altro Presidente degli Stati Uniti – Barack Obama – ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2009 per la potenziale “fiducia” sullo sviluppo della pace in Siria, Afghanistan e Iraq, non sarebbe per nulla incongruente un Nobel al tycoon repubblicano. Resta la difficoltà di una globale ed enorme “polarizzazione” in questi mesi sulla figura di Donald Trump, con molti sconvolgimenti mondiali che vedono in primissima fila il Presidente americano: dai dazi alle guerre fino ai rapporti di alleanze, financo le spese della NATO.

Trump divide praticamente ovunque, anche se lui stesso si era presentato come “l’uomo della pace” per le guerre in Ucraina e Medio Oriente: se però effettivamente un accordo di base verrà siglato tra Hamas e Netanyahu sarà per ampio merito degli sforzi di Stati Uniti, assieme a Qatar e Arabia Saudita, con il Presidente USA che potrebbe a quel punto rientrare comunque nella rosa dei potenziali vincitori per il Nobel 2025.

Un Premio che ogni anno l’accademia di Oslo riserva a personaggi e/o organizzazioni che promuovano la pace e la fratellanza tra le nazioni: assegnato ad inizio ottobre ma consegnato poi prima di fine anno presso il Municipio di Oslo, il Premio viene discusso e poi deciso dal Comitato di 5 membri nominati dal Parlamento norvegese. Possono essere inviate segnalazioni (come nel caso di Netanyahu per Trump), così come gli esperti dell’Accademia possono chiedere suggerimenti a vari enti internazionali come la Corte de l’Aja, le accademia dei diritti, le Università e le ong che lavorano per la promozione della pace.