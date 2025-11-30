Israele, Netanyahu chiede al presidente Herzog la grazia nel processo per corruzione al fine di ripristinare l'unità nazionale

Israele, Benjamin Netanyahu chiede al presidente Herzog la grazia che permetterebbe la chiusura del processo per corruzione nel quale è attualmente sotto accusa, al fine di “favorire un ripristino dell’unità nazionale“. La richiesta, arrivata oggi tramite una lettera scritta dai legali del primo ministro, è stata diffusa dai media che hanno riportato anche le prime reazioni da parte dell’opposizione al governo, che ha giudicato inammissibile l’assoluzione senza ammissione di colpa e ritiro dalla vita politica.

Tuttavia questo potrebbe essere il primo caso in cui viene concesso il beneficio senza che l’imputato sia stato formalmente condannato perchè il procedimento legale non è ancora concluso e lo stesso Netanyahu aveva più volte dichiarato di essere fiducioso di ottenere un giudizio positivo affermando di avere tutte le carte in regola per poter dimostrare la propria innocenza. La stessa controversia però negli anni ha portato ad una profonda spaccatura, non solo dal punto di vista politico ma anche da parte dell’opinione pubblica, portando a conseguenze e proteste, che ora con l’ipotesi di cancellazione del reato potrebbero essere placate.

Netanyahu chiede la grazia nel processo per corruzione, opposizione: “Assoluzione solo con ritiro dalla politica”

Dopo la richiesta di grazia da parte di Netanyahu che attende la risposta del presidente in merito alla possibile cancellazione del procedimento giudiziario per corruzione non ancora concluso, la stampa israeliana ha iniziato a riportare le prime reazioni da parte del mondo politico. Il leader dell’opposizione Yair Lapid si è rivolto a Herzog dichiarando che la possibilità di ottenere una assoluzione dovrebbe essere subordinata non solo al ritiro dalla politica e alle dimissioni da primo ministro ma anche ad una ammissione di piena colpevolezza dei reati contestati.

A questa affermazione è seguita anche la risposta da parte dei gruppi di protesta contro l’attuale governo che hanno ribadito: “Se il presidente concederà la grazia si renderà complice della distruzione di Israele“. L’ex generale e Ministro del Gabinetto di guerra Benny Gantz ha invece commentato la proposta di ritiro dal processo penale come un tentativo di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica da altri temi sui quali sono in corso manifestazioni e proteste, primo su tutti quello sul servizio militare obbligatorio anche per i religiosi ultraortodossi.