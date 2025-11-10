Gaza, Netanyahu: "Guerra non è finita, nemici vogliono distruggere Israele. Hamas sarà disarmato". Intanto arrivano pressioni Usa su terroristi nei tunnel
La guerra a Gaza «non è finita» per Benjamin Netanyahu. In un discorso alla Knesset, il primo ministro israeliano ha lanciato un messaggio non solo a Hamas, ma anche agli alleati, sostenendo che la minaccia resta attuale e preoccupante. «Coloro che cercano di farci del male si stanno riarmando», ha avvertito, convinto che «non hanno rinunciato al loro obiettivo di distruggerci».
Il riferimento è ad Hamas, su cui ha promesso: «Sarà disarmato e Gaza sarà smilitarizzata. Avverrà nel modo più semplice o nel modo più difficile. Ma avverrà».
Nel suo intervento Netanyahu ha ribadito che Israele vuole «una pace reale» e ha condannato «l’estrema sinistra, gli estremisti islamici e alcuni esponenti dell’estrema destra», oltre a diversi media internazionali che dipingono «Israele come Golia e i suoi nemici come Davide».
«Noi siamo Davide», ha affermato il premier, secondo cui «coloro che cercano di distruggere Israele sono un Golia guidato dall’Iran». Israele – ha aggiunto – «sta dimostrando di essere vittorioso e non ha alcuna intenzione di scusarsi per questo».
IL PRESSING SU NETANYAHU PER LA “CRISI” DEI TERRORISTI
Nel frattempo, la Casa Bianca avrebbe comunicato a Israele la necessità di risolvere rapidamente la crisi riguardante i 100-200 terroristi rifugiati nei tunnel di Rafah. «Riteniamo che debbano essere autorizzati a partire con l’immunità, dopo la restituzione del corpo del soldato rapito, il tenente Hadar Goldin», ha dichiarato un funzionario statunitense al Jerusalem Post.
La questione sarebbe stata sollevata anche da Jared Kushner, genero e inviato del presidente statunitense Donald Trump. Secondo l’agenzia saudita al-Hadath, Kushner avrebbe detto a Netanyahu che Washington desidera che i terroristi di Hamas «partano per le zone sotto il controllo di Hamas o per un altro Paese», così da evitare una crisi nel cessate il fuoco.
«Trovare una soluzione a questo problema servirà da test per il disarmo di Hamas», avrebbe affermato Kushner. Intanto, Egitto, Qatar e Turchia continuano a mediare per raggiungere un’intesa duratura.