NETFLIX AUMENTA PREZZI ABBONAMENTO/ Non è una bufala, ecco le nuove tariffe e per chi

Netflix aumenta il prezzo degli abbonamenti: è questa la notizia destinata a scontentare migliaia di utenti della piattaforma di streaming on demand. Per decidere di fare cassa e incrementare la qualità dei prodotti, Netflix ha varato una nuova politica sulle tariffe che fin da subito interesserà i nuovi utenti e tra qualche tempo anche quelli già abbonati. Ma facciamo un po’ d’ordine: ciò che resterà invariato, sia per i nuovi che per i vecchi abbonati, è il prezzo del pacchetto “Base”, quello che consente la visione dei contenuti Netflix su un solo schermo in qualità Standard (dunque non in alta definizione) e di scaricare i video su un cellulare o tablet. Per questo tipo d’offerta si continuerà a pagare 7,99€ al mese. Una decisione motivata dalla volontà di Netflix di non dover rinunciare alla fetta più corposa della propria utenza. I rincari riguardano però gli altri pacchetti…

NETFLIX AUMENTA PREZZI ABBONAMENTO

Un aumento del prezzo dell’abbonamento interesserà i nuovi abbonati che vorranno attivare le offerte “Standard” e “Premium”. Nel primo caso, il pacchetto che consente la visione su due schermi in HD e la possibilità di scaricare su due cellulari o tablet passerà dagli attuali 10,99 euro al mese a 11,99€ mensili: dunque un aumento di 1 euro al mese che a fine anno si tradurrà in un rincaro di 12 euro. Per quanto riguarda il pacchetto Premium, quello che consente di guardare Netflix contemporaneamente su 4 schermi in HD e Ultra HD oltre che di scaricare video su 4 cellulari o tablet, passerà dagli attuali 13,99 euro al mese a 15,99€, per un aumento annuo di 24 euro. Come detto almeno in questa prima fase i rincari riguarderanno soltanto gli utenti che vorranno stipulare un nuovo abbonamento. Per quanto riguarda coloro che sono già clienti Netflix si attende a breve l’arrivo di una e-mail e una notifica all’interno dell’app Netflix contenenti l’avviso sui rincari e che arriveranno con almeno un mese d’anticipo rispetto all’entrata in vigore delle nuove tariffe.

