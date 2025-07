Tutti i titoli in arrivo ad agosto 2025 su Netflix: dalle serie tv ai film, fino ai documentari e ai reality

Il mese di agosto 2025 si preannuncia particolarmente ricco per gli abbonati Netflix, che potranno contare su numerosi nuovi titoli tra film, serie tv, reality, documentari e molto altro. Difatti, poco fa, la piattaforma ha reso pubblica la tanto attesa lista dei titoli che saranno disponibili a partire dai prossimi giorni. Tra le uscite più importanti spicca senza dubbio il ritorno di “Wednesday” (Mercoledì) con la seconda stagione, divisa in due parti: la prima disponibile dal 6 agosto, mentre la seconda arriverà a settembre. Proprio in questi giorni, Tim Burton è sbarcato in Italia per promuovere il ritorno della serie, che vede anche l’ingresso di volti celebri come Lady Gaga.

Instagram e Facebook diventano a pagamento? O accetti la pubblicità o paghi/ Cosa cambia e quanto costa

A metà mese, il 15 agosto, è la volta de “La notte arriva sempre“, un dramma urbano con Vanessa Kirby che affronta le ingiustizie sociali attraverso una narrazione intensa e visivamente potente. Da segnalare “Hostage“, thriller britannico in uscita il 21 agosto, lo stesso giorno in cui arriva anche “Bob Marley: One Love”, biopic molto atteso sul leggendario artista giamaicano.

La forza di una donna anticipazioni 28 luglio 2025/ Sirin ha un piano, vuole far tornare Enver a casa ma...

Netflix, tutti i titoli in arrivo ad agosto 2025: dettagli

Uno degli arrivi più attesi del mese di agosto 2025 su Netflix è il film “Il mio anno a Oxford“, disponibile dal 1° agosto, una commedia romantica ambientata nel college inglese con Sofia Carson e Corey Mylchreest. Il 22 agosto, invece, debutta “Long Story Short“, una serie animata dai toni ironici e surreali, mentre il 26 arriva “Priscilla“, il film di Sofia Coppola dedicato alla moglie di Elvis Presley.

Il 27 agosto è il turno di una produzione italiana, “Ogni maledetto fantacalcio”, una commedia dai toni assurdi e grotteschi che racconta l’ossessione per il fantacalcio tra amici e rivalità. Il 28 agosto, Netflix chiude il mese con due titoli di punta: da una parte “Il club dei delitti del giovedì“, giallo inglese tratto dall’omonimo bestseller; dall’altra il ritorno di “Uno splendido errore“.

Antonio insieme a single Marta dopo Temptation Island 2025? "Con Valentina è finita"/ Spuntano indizi social