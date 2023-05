Netflix, stop alla condivisione delle password/ Utenza extra a 4.99€ al mese

Stop alla condivisione degli abbonamenti su Netflix. Al di fuori del nucleo familiare, gli utenti in un centinaio di Paesi, tra cui l’Italia, non potranno più condividere gli account. La piattaforma sta inviando comunicazioni via e-mail agli abbonati nelle quali si ricorda che l’utilizzo è “a un unico nucleo domestico, ovvero” destinato “a te e a chi vive con te”. Chi vuole utilizzare le proprie credenziali Netflix con persone che non fanno parte del proprio nucleo familiare potranno trasferire il profilo su un nuovo abbonamento a pagamento o acquistare un’extra utenza al costo supplementare di 4,99 euro al mese.

La società ha spiegato: “Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrire sempre nuovi film e serie TV“, in base ai gusti, agli stati d’animo e alle preferenze linguistiche. La mossa era stata annunciata da Netflix un anno fa: si stima, secondo Rai News, che 100 milioni di persone in tutto il mondo ottenessero le password da parenti e amici.

La decisione di Netflix

Sono 232,5 milioni gli abbonamenti a Netflix che hanno generato la gran parte dei 32 miliardi di dollari di entrate dell’azienda lo scorso anno. Dopo la crescita degli abbonati in pandemia, però, Netflix ha dovuto fare i conti con un calo. Così, a febbraio ha iniziato a bloccare gli spettatori in Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna, non concedendo più loro di condividere le password. Prima ancora, Netflix aveva introdotto nuove funzioni, come la possibilità di trasferire i profili impostati sugli account degli abbonati.

Il co-CEO di Netflix, Greg Peters, sa che il blocco della condivisione delle password potrebbe comportare un maggior numero di cancellazioni di abbonati. “Vale la pena notare che questa non sarà una mossa universalmente popolare”, ha spiegato Peters agli investitori. Martedì, le azioni di Netflix sono scese del 2% ma il prezzo del titolo è ancora in crescita di circa il 20% quest’anno, come spiegato da Rai News. La decisione del colosso di servizi streaming era arrivata già da mesi ma sarà attuata solo da giugno.

