Netflix su Sky Q: svolta nello streaming/ Cosa cambia per gli abbonati?

È svolta in Italia per quanto riguarda lo streaming: Netflix entrerà a far parte dell’offerta di Sky Q. Dopo aver trovato l’intesa con Dazn, arriva la partnership tra i due colossi. Così gli utenti potranno avere un solo abbonamento. Dunque, i contenuti di Netflix (film, serie tv e documentari) saranno visibili anche con il decoder di Sky Q. Questo già è realtà in Inghilterra e Germania, ma lo sbarco è imminente anche in Italia. Ad annunciarlo è Andrea Zappia, responsabile di Sky Europe, intervenuto all’EY Digital Summit. «L’aggregazione è fondamentale: dato che il consumatore ha di fronte un’offerta gigantesca di contenuti, un aggregatore di contenuti che aiuti lo spettatore è fondamentale perché facilita la vita». Le voci circolavano da tempo, ma ora arriva l’ufficialità da Sky. La novità darà sicuramente un nuovo sprint all’offerta della compagnia controllata dalla Comcast. Per Netflix, che ha rivoluzionato il mondo dello streaming, invece ulteriore visibilità ai propri contenuti. Così si rafforza anche in vista della maggiore concorrenza di Amazon Prime Video e Apple.

NETFLIX SU SKY Q: COSA CAMBIA PER GLI ABBONATI?

L’accordo tra Netflix e Sky Q apre nuovi scenari in Italia. I telespettatori avranno più scelta e al tempo stesso potranno vedere entrambi con un solo abbonamento. Martedì è il giorno in cui verrà annunciata in maniera più dettagliata l’alleanza. Inizialmente l’evento era legato alla produzione di ben sette titoli, ora si sa che c’entra anche l’ingresso di Netflix nell’ecosistema Sky Q. La piattaforma, lanciata due anni fa, permette di accedere ai contenuti del proprio abbonamento da più televisori, smartphone e tablet. Inoltre, offre la visione simultanea su più schermi di contenuti lineari, on demani o registrati. Dunque, nella sezione App della Home di Sky Q, dove ora troviamo le applicazioni di YouTube, Dazn e Spotify, a breve ci sarà anche quella di Netflix. Cosa cambia per gli abbonati? Non è ancora chiaro, ma si pensa ad un pacchetto tv ad hoc che riunirà al suo interno contenuti Sky e Netflix, visibili attraverso un unico box (Sky Q) e pagabile anche con un’unica transazione. «Sky intende fare da integratore. Non sarà una semplice aggregazione», spiega Andrea Zappia al Sole 24 Ore. Una gran bella novità per tutti gli appassionati di cinema, serie tv e documentari. Ma bisognerà aspettare martedì per conoscere tutti i dettagli relativi alla partnership tra Netflix e Sky Q.

© RIPRODUZIONE RISERVATA