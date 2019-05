Nettuno, cadavere di un uomo in spiaggia/ Corpo seminudo: profonda ferita alla testa

Macabra scoperta oggi al santuario di Nettuno dove nella mattinata alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un cadavere sulla spiaggia. La vittima, secondo quanto reso noto da Corriere.it, è un uomo anziano di età compresa tra i 70 e gli 80 anni. Al momento del ritrovamento, il corpo dell’uomo era seminudo e dalle prime indiscrezioni pare avesse una profonda ferita alla testa. Sul caso sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Anzio che stanno cercando di identificare lo sconosciuto del quale al momento è stata solo ipotizzata la sua età. Ovviamente è giallo sulle cause del decesso dell’anziano e a tal proposito si renderà utile l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni. Intanto si cerca di fare luce sulla dinamica e le ipotesi al vaglio sono molteplici: gli inquirenti al momento non escludono nulla e le indagini procedono a 360 gradi.

NETTUNO, CADAVERE DI UN UOMO IN SPIAGGIA: GIALLO SU CAUSE DECESSO

Il ritrovamento choc è avvenuto oggi 27 maggio intorno alle 6, quando un pescatore della zona – spiega Unione Sarda nell’edizione online – avrebbe segnalato la presenza di un corpo senza vita. Il cadavere giaceva disteso sul bagnasciuga. Le indagini dei carabinieri stanno prendendo in considerazione ogni possibile ipotesi: dall’omicidio al suicidio passando per l’incidente. Secondo un primo esame medico legale, pare che l’anziano sia morto al massimo 12 ore prima del suo macabro ritrovamento. Ad eccezione delle profonda ferita alla testa, non sarebbero stati trovati ulteriori segni di violenza sul corpo. Proprio in merito alla ferita, i bordi sono stati definiti tutt’altro che netti, quindi difficilmente provocati da un’arma da taglio. E’ possibile che l’uomo sia rimasto ferito in seguito all’impatto su uno scoglio. Ancora giallo però sull’identità della vittima sulla quale sono in corso le indagini. A poca distanza dal corpo sono stati trovati alcuni vestiti ma mancano i pantaloni, nei quali potrebbero esserci proprio i documenti dell’uomo.

