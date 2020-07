NEUER CANTA INNO DI ESTREMA DESTRA/ Video, bufera sul portiere del Bayern Monaco

Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, è nell’occhio del ciclone. Il numero uno tedesco, estremo difensore anche della Nazionale tedesca, è stato “pizzicato” mentre cantava una canzone croata di estrema destra. A immortalare la scena è stato uno dei più popolari giornali tedeschi, la “Bild”, che ha pubblicato un video in cui il portiere, su una barca in Croazia nei pressi di Dubrovnik dove sta trascorrendo le vacanze con alcuni amici, tra cui l’allenatore dei portieri del Bayern Toni Tapalovic, canta la canzone incriminata. Si tratta di “Lijepa li si” (“Quanto sei bella”) del cantante croato Marko Perkovic: un personaggio controverso che in patria è conosciuto anche come “Thompson” soprannome preso dal mitra americano, il che fa capire il carattere non proprio mite del personaggio. Ma Perkovic è stato spesso segnalato in Patria come un simpatizzante dei nazisti croati, gli Ustascia, collaborazionisti con il regime di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale.

NEUER, NO COMMENT SU CANZONE NAZISTA

Perkovic, autore della canzone cantata da Manuel Neuer come si vede nel video della Bild, è dunque un ammiratore dichiarato del regime croato nazista degli Ustascia e nella canzone “Lijepa li si” (“Quanto sei bella”) cita diverse regioni croate alludendo a “Herceg-Bosnia”, sedicente repubblica croata della Bosnia, mai riconosciuta sulla scena internazionale e scioltasi dopo la firma degli accordi di Dayton nel 1995. Al momento non sono arrivati commenti da parte di Neuer, non si comprende se la canzone sia stata cantata consapevolmente oppure se si sia trattato di un momento in cui Neuer si è fatto trascinare dal clima, intonando il pezzo assieme agli altri presenti. Il manager del portiere ha spiegato alla Bild che il suo assistito non conosce la lingua croata e non poteva dunque comprendere il testo della canzone, ma nel video si vede comunque Neuer in grado di cantare il pezzo, non si sa se per semplice assonanza oppure se consapevole del significato dei versi.



