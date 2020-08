Neuralink, chip per curare malattie/ Video: uomo-macchina la nuova sfida di Elon Musk

Si chiama Neuralink la nuova impresa a cui sta lavorando Elon Musk. Dopo aver portato uomini nello spazio, si preparare ad entrare nel nostro cervello con i sensori della società di intelligenza artificiale applicata alla medicina che ha fondato quattro anni fa a San Francisco. Ieri sera ha presentato un congegno che ha le dimensioni e lo spessore di una moneta. Va installato nella scatola cranica di un essere umano con l’obiettivo di stimolare i neuroni per provare così a restituire l’uso delle gambe ai paraplegici, curare la cecità e la perdita di memoria, l’insonnia, le dipendenze e pure l’ansia. Elon Musk è consapevole del fatto che ci vogliano anni per questo progetto, ma già si è messo in moto. L’evento trasmesso ieri sera in streaming è servito a reclutare giovani e brillanti menti per ampliare e potenziare il software di Neuralink. Peraltro, la compagnia oggi ha 100 dipendenti, ma l’obiettivo è di trasformarla in un’azienda da 10mila addetti. Per ora siamo alle sperimentazioni sugli animali.

NEURALINK, UN CHIP PER CURARE MALATTIE

Ieri nella sede di Neuralink, a San Francisco, Elon Musk ha mostrato maiali che da due mesi hanno i sensori nel cervello e a cui la piattaforma è stata impiantata e poi rimossa. Nel frattempo, la società ha chiesto e ottenuto dalla Food and Drug Administration (FDA) il riconoscimento dello straordinario valore del progetto, quindi potrà evitare lungaggini burocratiche, ma dovrà rispettare tutti i severi standard di sicurezza. L’imprenditore parla di cura di patologie cerebrali e della colonna vertebrale, ma pare abbia in mente qualcosa di più ambizioso: arrivare ad una simbiosi tra uomo e macchina. Visto il rischio per l’uomo di essere “scavalcato” dall’intelligenza artificiale, punta a potenziare le capacità cerebrali dell’individuo. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha presentato anche un robot in grado di eseguire in meno di un’ora e senza anestesia totale l’operazione di collocamento dei sensori nella corteccia cerebrale. A tal proposito, ha assicurato che abbasserà i costi dell’intervento e dell’apparecchio.





