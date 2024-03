Neuralink, paziente che ha subito l’impianto del chip gioca a scacchi col pensiero/ Il video straordinario

Nelle scorse ore il patron di Tesla, Elon Musk, ha condiviso alcuni video incredibili riguardanti il paziente che si è fatto impiantare il chip cerebrale Neuralink. Nel filmato si vede lo stesso mentre controlla il mouse e gioca con i videogame semplicemente tramite pensiero. Come si legge sul Daily Mail, il paziente si chiama Noland Arbaugh, 29enne paraplegico, che gioca a scacchi solamente con la mente grazie al chip di Musk. “Vedi quel cursore sullo schermo? Questo è tutto merito mio… è tutta intelligenza”, le parole di Noland dalla sua sedie a rotelle.

Il 29enne aveva subito un incidente subacqueo otto anni fa che lo ha lasciato paralizzato dalle spalle in giù e negli scorsi mesi ha ricevuto il chip di Neuralink come primissima fase di sperimentazione sull’uomo. Ovviamente Arbaugh si è mostrato felice nel filmato dalla sua sedia a rotelle, mostrando come il puntatore del mouse si muoveva da un lato all’altro della scacchiera senza toccare la stessa periferica, e paragonando quanto stesse accadendo ad un film di fantascienza come Star Wars, dove i Jedi usano la loro forza del pensiero per spostare gli oggetti.

NEURALINK, PAZIENTE CHE HA SUBITO L’IMPIANTO DEL CHIP GIOCA A SCACCHI: “SONO FORTUNATO”

“Sono così dannatamente fortunato a far parte di tutto questo, ogni giorno sembra che stiamo imparando cose nuove”, ha detto ancora. Musk aveva annunciato un mese fa che la prima persona che aveva deciso di impiantarsi il chip di Neuralink era “in grado di muovere un mouse sullo schermo semplicemente pensando”, aggiungendo che: “I progressi sono buoni e il paziente sembra essersi ripreso completamente, con effetti neurali di cui siamo a conoscenza”.

Ed in effetti quanto spiegato dallo stesso manager di origini sudafricane, alla luce del recente filmato, sembrerebbe corrispondere al vero. Elon ha deciso di pubblicare il video di Arbaugh sulla sua pagina X, insieme alla didascalia: “Streaming live di Neuralink che dimostra la “telepatia” – controllare un computer e giocare ai videogiochi semplicemente pensando”.

NEURALINK, PAZIENTE CHE HA SUBITO L’IMPIANTO DEL CHIP GIOCA A SCACCHI: COME È FATTO IL CHIP

La tecnologia di Neuralink si basa su un chip che viene impiantato in una regione del cervello che controlla l’intenzione di muoversi. E’ costituito da dei minuscoli fili flessibili che vengono cuciti direttamente con il cervello; nel corso dell’operazione viene rimosso un piccolo frammento del cranio, dopo di che vengono collegati gli elettrodi filiformi a delle determinate aree del cervello. A quel punto il foro viene suturato e rimane solo una piccola incisione.

Si tratta di un’operazione che dura circa 30 minuti e che non richiede alcuna anestesia generale, inoltre i pazienti possono tornare a casa lo stesso giorno dell’intervento. Noland Arbaugh prima dell’incidente faceva parte del Corpo dei Cadetti della Texas A&M, ed ha spiegato che l’operazione è stata molto semplice e che “non c’era nulla di cui aver paura”. Prima dell’intervento giocava spesso a scacchi e dopo esserci riuscito di nuovo ha spiegato: “Questa è una delle cose che mi avete permesso di fare… Non sono stato in grado di fare molto negli ultimi anni”.

Livestream of @Neuralink demonstrating "Telepathy" – controlling a computer and playing video games just by thinking https://t.co/0kHJdayfYy — Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024













