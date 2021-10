Neva Leoni/ L’attrice fidanzata con Claudio Colica: le nozze nel 2022

L’attrice Neva Leoni, classe 1992, è la famosa Tina Amato de “Il Paradiso delle Signore”. In un’intervista al settimanale Grand Hotel, l’attrice romana ha spiegato è stata la madre a scegliere il suo nome dopo aver sentito un ragazzo londinese parlare di un nativo americano di nome Neva: “Ma può anche darsi che mamma, non capendo un’acca di inglese, abbia confuso never, cioè mai, con Neva… vai a sapere”. Dopo essersi diplomata al liceo Classico ha studiato canto e ha frequentato l’Accademia Internazionale di Teatro Circo a Vapore. Nel 2008 ha esordito al cinema nel film di Sandro Baldoni, “Italian Dream”. Prima di arrivare nella celebre soap opera di Rai 1, Neva Leoni ha lavorato in altre fiction di successo come “Che Dio ci aiuti”, “Solo per amore” e “Questo nostro amore 70”.

Neva Leoni: la proposta di matrimonio di Claudio Colica

Mentre lavorava alla terza stagione di “Che Dio ci aiuti”, la fortunata serie con Elena Sofia Ricci, Neva Leoni ha conosciuto il suo fidanzato Claudio Colica, del duo Le Coliche. Claudio stava cercando un’attrice per un video e dietro consiglio del fratello Fabrizio ha scelto proprio Neva. All’epoca erano entrambi impegnati in altre relazioni, ma dopo un paio di anni di amicizia si sono fidanzati. Nell’estate 2020 è arrivata la proposta di matrimonio: “E niente… Pare che ci sposiamo! Sposerò l’uomo più incredibile che si sia mai visto al mondo…e sono tanto, tanto felice”, ha annunciato l’attrice su Instagram. Claudio ha fatto la sua romantica proposta in un noto cinema, alla presenza di parenti e amici. Le nozze dovevano essere celebrate nel 2021 ma a causa dell’emergenza Coronavirus sono state rinviate. Sulle pagine di Grand Hotel, Neva Leoni ha anticipato che il matrimonio è stato fissato per l’estate 2022.

