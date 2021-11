Nevada Smith/ Il cinema western di una volta torna protagonista su Rete 4

Nevada Smith, film su Rete 4 diretto da Henry Hathaway

Nevada Smith verrà riproposto da Rete 4 oggi, 9 novembre, a partire dalle ore 16.45, e farà di sicuro il pieno di spettatori, amanti dei vecchi film western. Il film punta l’occhio all’azione e all’avventura, uscito negli Stati Uniti il 10 giugno del 1966. Il regista Henry Hathaway è stato un produttore e regista cinematografico statunitense che, grazie alla sua enorme esperienza nella direzione di una trentrina di film, è riuscito a far diventare questo film uno dei più amati di quegli anni.

La scelta del cast è stata decisiva: il grande Steve McQueenn nel ruolo del protagonista, Nevada Smith appunto, attore conosciuto in tutto il mondo per le sue grandissimi interpretazioni ed icona degli anni sessanta e settanta; definito sempre molto problematico da registi e produttori, ha ottenuto sempre ruoli di grandi successo grazie al suo immenso talento nella recitazione. Karl Malden, conosciuto soprattutto per essere stato protagonista, insieme a Michael Douglas, della fortunatissima serie televisiva Le Strade di S. Francisco, e Brian Keith, lo zio Bill Davis nella serie TV Tre Nipoti ed un Maggiordomo.

Nevada Smith, la trama

Il film deve al titolo al suo protagonista Nevada Smith. Ambientato nella California del 1890, inizia subito con una scena forte in cui tre banditi, Jesse Coe, Bill Bowdre e Tom Fitch, uccidono Samuel Sand e sua moglie. Sam (Nevada Smith), mezzosangue figlio di un bianco ed un’indiana, ormai orfano, giura vendetta e si mette alla ricerca degli assassini dei genitori. Arrivato in Texas si imbatte subito in Jesse, riesce ad ucciderlo ma verrà ferito. Rimane molto tempo a curarsi in un campo indiano fino a quando scoprirà che Bowdre si trova in un carcere della Louisiana.

Riuscirà a raggiungerlo fingendosi suo amico e nel momento dell’evasione lo ucciderà a sangue freddo. Ancora pieno di rabbia e con l’immagine dei genitori nella testa raggiungerà anche il terzo bandito con cui inizierà un conflitto a fuoco. Max avrà la meglio ma nel momento di dare il colpo di grazia rinuncia ad uccidere l’assasino, lasciandolo ferito sulla riva di un fiume.



