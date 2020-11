Nevada Smith/ Su Rete 4 il film con protagonista Steve McQueen (oggi, 3 novembre)

Nevada Smith va in onda oggi, martedì 3 novembre, su Rete 4 a partire dalle ore 16.40. Il film è stato realizzato nel 1966 e tratto da un romanzo scritto da Harold Robbins. La sceneggiatura è stata curata da John Michael Hayes, con la produzione della casa Embassy Pictures, la distribuzione in Italia della Paramount Pictures, le musiche di Alfred Newman e la scenografia gestita, tra gli altri, da Tambi Larsen ed Hal Pereira. La regia, invece, è stata affidata a Henry Hathaway, che iniziò la sua lunga carriera addirittura negli anni Venti e divenne famoso grazie a titoli del calibro di I lancieri del Bengala, Il bacio della morte, Rommel, la volpe del deserto, Il prigioniero della miniera e Il grinta. Grazie a quest’ultimo film, John Wayne conquistò il premio Oscar come miglior attore.

Il cast vede come protagonista principale l’icona del cinema Steve McQueen, che nel 1966 sfiorò il Premio Oscar come miglior attore protagonista grazie a Quelli della San Pablo. Tra le pellicole di maggior successo, vanno segnalate I magnifici sette, La grande fuga, Il caso Thomas Crown e Il cacciatore di taglie. Viene affiancato dal collega Karl Malden, vincitore nel 1952 di un Oscar per Un tram che si chiama Desiderio e in grado di ricevere una candidatura per Fronte del porto. Ci sono anche Arthur Kennedy, Brian Keith e Suzanne Pleshette.

Nevada Smith, la trama del film

La trama di Nevada Smith è ambientata verso la fine dell’Ottocento e si apre con tre banditi, Jesse, Tom e Bill. I tre uccidono il minatore Samuele e sua moglie, ma devono vedersela con il loro figlio Max, noto con il soprannome di Nevada Smith. Il ragazzo insegue i tre banditi e si imbatte in altri tre uomini, che però lo lasciano solo. Quindi, incontra il venditore di armi Jonas che lo insegna a sparare. Si dirige verso il Texas e si ritrova all’interno di un saloon, all’interno del quale uccide Jesse e resta a sua volta ferito.

Quindi, viene rinchiuso in un carcere in Louisiana dopo aver commesso una rapina con l’unico scopo di acchiappare Bill. Riesce ad evadere insieme a quest’ultimo e a Pilar, che però viene uccisa dopo essere stata morsa da un serpente. Max ammazza Bill e si dirige verso El Dorado, dove si trova Tom. La vendetta sta così definitivamente per consumarsi, con Max che fa finta di essere dalla parte di Tom. Alla fine, Nevada Smith spara alla mano e alle gambe a Tom, ma non lo uccide.



