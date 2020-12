Neve a Milano il 28 dicembre?/ Previsioni meteo concordi: scatta il piano del Comune

Neve in arrivo a Milano: le previsioni meteo sono concordi nel dire che domani, lunedì 28 dicembre, il capoluogo lombardo si sveglierà sotto una coltre di fiocchi bianchi. Responsabile della nevicata che dovrebbe prendere il via già dalla prossima notte è una forte perturbazione di provenienza nord-atlantica indiziata di portare neve anche in pianura, Milano compresa. Si spiega in questo modo la decisione da parte del Comune meneghino di convocare già nelle scorse ore un “tavolo tecnico” per studiare un piano neve all’altezza della situazione. Come riportato dal Corriere della Sera, oltre alla vicesindaco Anna Scavuzzo, che ha presieduto i lavori, vi hanno preso parte l’assessore alla Mobilità Marco Granelli, la Protezione civile, A2A, Amsa, Atm e MM. Tra le indicazioni, quella rivolta agli amministratori di condominio, affinché provvedano, in caso di calo delle temperature, a spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi davanti agli stabili privati e di provvedere allo sgombero della neve in caso di precipitazioni abbondanti.

NEVE A MILANO IL 28 DICEMBRE?

Secondo le previsioni degli esperti di 3B Meteo, la nottata di domenica 27 dicembre dovrebbe essere caratterizzata da gelate diffuse. Poi, “tra mattino e pomeriggio rapido aumento della nuvolosità, fino a cieli coperti e a seguire prime deboli precipitazioni in risalita da sud, inizialmente sui settori occidentali e in estensione altrove nelle ore serali. Neve fino in pianura“. Secondo i meteorologi, lunedì 28 potrebbe essere il giorno con delle precipitazioni più importanti a carattere nevoso su Milano: “Tempo perturbato sulla Lombardia con nevicate moderate fino in pianura sui settori centro-occidentali della regione; neve frammista a pioggia tra mantovano e bresciano. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio. Clima freddo, valori diurni intorno 0-1 gradi“. Le previsioni di neve a Milano il 28 dicembre si riveleranno azzeccate?



