Neve ad agosto, Passo dello Stelvio/ Video, strade imbiancate in piena estate

Che il 3 agosto fosse una giornata di maltempo si sapeva, che potesse cadere la neve però era difficile da sospettare. Al Passo dello Stelvio neve ad agosto, sembra un titolo di un film thriller per la televisione ma è la realtà. Nella serata di ieri i fiocchi hanno completamente imbiancato il paesaggio e anche le strade della città, complicando tutto a chi si è dovuto mettere in automobile. I meteorologi parlano di neve sullo Stelvio anche per la giornata di oggi, 4 agosto 2020. Il fenomeno climatico lascia davvero sorpresi anche se c’è da dire che il tutto è accaduto anche nelle passate stagioni. Nonostante questo non si potrà che continuare a stupirsi quando accadrà il tutto. Clicca qui per il video.

Neve ad agosto, Passo dello Stelvio: così gli anni passati

Come già detto la neve ad agosto al Passo dello Stelvio fa notizia ma non è una novità. Anche negli anni passati ci sono state delle nevicate estive, anche ad agosto. Sul passo alpino in questione si può anche sciare d’estate visto che c’è un ghiacciaio. Il maltempo sta creando problemi un po’ in tutto il nord Italia Negli scorsi giorni uno smottamento da temporali ha bloccato la statale dello Stelvio nel tratto che va dai Bagni Vecchi di Bormio alla Quarta Cantoniera dello Stelvio esattamente in Lombardia sul confine che viaggia verso il Trentino Alto Adige.



© RIPRODUZIONE RISERVATA