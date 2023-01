Neve, bollettino e previsioni meteo/ Freddo in arrivo, Alpi innevate sopra 500 metri

Neve in arrivo in Italia in grandi quantità? Secondo gli esperti meteo la risposta dovrebbe essere sì, visto che sul nostro Paese sta per giungere forse definitivamente l’inverno. Dopo una fase miti con temperature sopra la media, e conseguente poca neve in montagna a partire dalla giornata di domani, 15 gennaio, dovrebbe far capolino un’ondata di aria gelida che porterà ad un abbassamento delle temperature e alla conseguente caduta di neve copiosa soprattutto sulle Alpi. Secondo quanto spiegato da IlMeteo.it, l’aria polare giungerà sulla nostra penisola dal Mare del Nord e oltre alle nevicate porterà abbondanti piogge sul versante tirrenico, con venti in rinforzo e in generale un calo termico diffuso.

Previsioni meteo, ondata di freddo e aria polare/ "Picchi tra il 22 e il 24 gennaio"

Tutto colpa o merito dello spostamento dell’Anticiclone delle Azzorre verso Ovest e poi verso Nord: lo stesso sta quindi battendo “in ritirata” lasciando spazio al freddo. Sicuramente una buona notizia per tutti gli amanti dello sci e i gestori degli alberghi visto che, se negli Stati Uniti è giunta negli scorsi giorni una tempesta polare record da noi il grande freddo non si è ancora visto fino ad oggi, ma forse, come detto sopra, siamo vicini ad una fase di svolta.

DOVE SCIARE?/ Appennini out, gli impianti aperti (con neve in arrivo) sulle Alpi

NEVE, BOLLETTINO E PREVISIONI METEO: ECCO COSA ACCADRA’ DOMANI E OGGI

In particolare, sempre stando a IlMeteo.it, il tempo andrà lentamente cambiando da domani, per poi virare definitivamente verso l’inverno rigido a partire dal weekend 21-22 gennaio, anche se ovviamente è presto per avere previsioni certe così a lungo termine. Ma veniamo al meteo nel dettaglio, a cominciare da quanto accadrà oggi, sabato 14 gennaio 2023, dove al nord ci sarà un cielo poco nuvoloso con qualche possibile banco di nebbia, mentre al centro bel tempo, con nubi in Toscana, e al sud qualche pioggia sulla Puglia e la Calabria.

CALDO ANOMALO/ È la Niña: siamo vittime di 1°C in meno nell'acqua del Pacifico

Domani, invece, peggioramento in serata dal nord, piogge al centro in particolare in Toscana, e al sud cielo molto nuvoloso ma senza particolari rovesci. Neve attese da domani sopra i 500 metri sulle Alpi, mentre sugli Appennini la quota neve sarà ancora medio alta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA