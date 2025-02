Neve in arrivo sull’Italia anche in pianura? E’ questa la domanda che serpeggia fra gli italiani in queste ore, alla luce del fatto che le previsioni meteo per i prossimi giorni segnalano possibili nevicate anche a quote basse al nord. Del resto la neve in alcune regioni come la Lombardia, dove fino a qualche anno fa era una presenza costante d’inverno, sta ormai scomparendo, di conseguenza la notizia della possibile neve in arrivo sta facendo chiacchierare e non poco. Ma dove potrebbe nevicare, e soprattutto, quando?

Per rispondere a queste due domande ci vengono in aiuto gli esperti di 3BMeteo, che hanno appunto spiegato cosa dovrebbe accadere in Italia dal punto di vista meteorologico nei prossimi giorni, con i primi fiocchi che potrebbero cadere già domani sera, venerdì 7 febbraio 2025, sulle Alpi occidentali, nella zona del confine con la vicina Francia, quindi indicativamente in Valle d’Aosta, andando magari a toccare anche il Piemonte. Si tratterà comunque di precipitazioni non rilevanti, ma che faranno da preambolo a ciò che accadrà molto presumibilmente durante la giornata di sabato 8 febbraio 2025, quando la perturbazione si farà sentire in maniera ben più concreta.

NEVE IN ARRIVO A CAUSA DI UNA PERTURBAZIONE DALL'EUROPA

Sono previste infatti precipitazioni lungo le regioni del nord ovest e il tutto sarà causato da una depressione che si posizionerà sulla Francia e che sarà alimentata da dei venti freddi provenienti dal nord dell’Europa.

Tale aria gelida arriverà quindi anche sul settentrione della nostra penisola, dove le temperature scenderanno in maniera tale da permettere appunto il verificarsi di nevicate anche in pianura e a quote molto basse. Quindi neve in arrivo ma dove di preciso? Secondo 3BMeteo la neve dovrebbe cadere in particolare in Valle d’Aosta, quindi Piemonte, ma anche Lombardia e Liguria, arrivando anche a lambire l’Emilia Romagna, e senza dimenticarsi di Lazio e Toscana.

NEVE IN ARRIVO, ECCO LE POSSIBILI METE IMBIANCATE

Le zone dove potrebbero verificarsi delle nevicate saranno quelle di Susa, in Piemonte, ma anche alcuni tratti delle autostrade A6, fra Torino e Savona, ma anche fra il capoluogo piemontese e Genova, poi la città di Cuneo, storicamente cittadina dove spesso e volentieri la neve la fa da padone in inverno. Attenzione anche al Monferrato, e alle colline di Torino, dove la neve dovrebbe raggiungere i 5 centimetri di depositi a terra.

Ad Aosta, invece, la neve sarà mista a pioggia, mentre sulle montagne le nevicate potrebbero essere abbondanti, anche fino a 50 centimetri di accumuli, che scenderanno a 20 centimetri invece sulle Alpi ligure, e a pochi centimetri su quelle lombarde. Neve in arrivo ovviamente anche in montagna, come appena spiegato, soprattutto al Sestriere, a Bardonecchia, ma anche Macugnaga, Courmayeur, La Thuile, Cogne, Cervinia, mentre in Lombardia saranno interessate in particolare le località di Madesimo e Piani di Bobbio. Staremo a vedere se le previsioni meteo saranno confermate o meno nelle prossime ore.