Ci sarà la neve in Pianura Padana? Le previsioni meteo sembrano far presagire una svolta termica a ridosso di Natale, ecco tutti i dettagli emersi

Sta arrivando la neve in Pianura Padana? Secondo gli esperti de Il Meteogiornale.it nulla è da lasciare al caso e, dopo questa fase di tempo piuttosto mite e stabile, non è da escludere un repentino cambio di situazione che possa riportare appunto i fiocchi di neve anche nelle città del Nord, un po’ come avvenuto – anche se nulla di eclatante – alla fine del mese di novembre. La cosa certa, sempre secondo gli esperti meteorologi, è che qualcosa sembrerebbe intravedersi all’orizzonte, sottolineando la presenza di una “configurazione barica tutt’altro che banale”, e prefigurando un mese di dicembre tutt’altro che anonimo, caratterizzato invece da movimento e dinamicità.

Previsioni meteo: un anticiclone riscalda l'Immacolata/ Da metà mese potrebbe tornare la neve

Vengono così individuati “due giganti del freddo”, due sistemi di aria gelida provenienti uno dall’estremo Nord, e che si sta espandendo verso la Russia, e un altro invece dal Nord degli Stati Uniti. Quest’ultimo fronte, in particolare, potrebbe essere quello più minaccioso per il Vecchio Continente e l’Italia, visto che potrebbe espandersi in Europa, arrivando fino alle nostre latitudini.

Allerta meteo in Sicilia oggi, 7 dicembre 2025/ Le previsioni per il ponte lungo dell'Immacolata

NEVE IN PIANURA PADANA? “UN EVENTO INSOLITO…”

Ma c’è di più perché per Il Meteogiornale.it si tratta di un evento “piuttosto insolito” che potrebbe dare vita a una ondata di freddo piuttosto insolita, portando anche la neve a basse quote. Le previsioni in vista del Natale narrano quindi di un abbassamento delle temperature con una situazione estremamente vulnerabile nella zona del Mediterraneo, quindi quella dove ci troviamo noi, e dove i fronti perturbati appaiono decisamente attivi.

Ma, in poche parole, cosa potrebbe accadere? Sicuramente l’Italia sarà investita dal maltempo se questa proiezione dinamica venisse confermata, e non mancheranno le piogge che interesseranno soprattutto la zona del Tirreno, a cominciare da Sicilia e Sardegna, ma l’irruzione di aria fredda a ridosso di Natale è una circostanza che da anni non viviamo nel nostro Paese, tenendo conto dei 25 dicembre piuttosto miti degli ultimi tempi, ed è per questo che ciò che sta arrivando dal Nord, che sia Russia, Artico o Stati Uniti, potrebbe essere molto interessante in un’ottica neve, non soltanto in Pianura Padana ma anche in altre regioni del nostro Paese.



Allerta meteo oggi, 4 dicembre 2025/ Arancione su 3 regioni, scuole chiuse in Calabria e Puglia

NEVE IN PIANURA PADANA? COSA POTREBBE ACCADERE FRA UNA DECINA DI GIORNI

Per Il Meteogiornale non sono quindi da escludere delle vere e proprie masse di aria polare, che a differenza di quella proveniente dall’Artico è molto più fredda e instabile, e che solitamente provoca delle precipitazioni sullo Stivale. Ora bisognerà capire se effettivamente potrebbe nevicare anche a quote molto basse, ma i casi precedenti fanno propendere proprio per questa ipotesi.

Nulla di certo quindi, anche perché basta una differenza di uno o due gradi centigradi per capovolgere l’intero scenario, ma la probabilità di una nevicata a ridosso del Natale c’è; ancora più quotato il freddo. Secondo IlMeteo.it qualcosa dovrebbe cambiare decisamente fra il 19 e il 20 dicembre, sposando quindi in parte la tesi dei colleghi, alla luce proprio di quanto sta accadendo nel resto del mondo: vedremo quello che avverrà.