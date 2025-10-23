Il 29 novembre inizierà la stagione invernale del comprensorio Dolomiti Superski, il più esteso d'Italia

Manca poco più di un mese. Le prime aperture di impianti e piste del comprensorio Dolomiti Superski (il più esteso d’Italia, con 1.200 chilometri di piste in 12 diverse zone sciistiche con 450 impianti di risalita) sono previste per sabato 29 novembre. Sarà l’inizio della stagione invernale 2025-26, la cinquantunesima, che archivia definitivamente le celebrazioni del mezzo secolo e mette in agenda l’evento clou: le Olimpiadi Milano-Cortina, un volano sul quale tutti gli operatori del settore scommettono.

Da fine novembre, dunque, si potranno testare anche le novità infrastrutturali che le società funiviarie del DS hanno realizzato: 13 impianti sostituiti o rinnovati, e numerosi altri hanno beneficiato del rinnovamento con interventi di revisione pluriennale. Ingenti investimenti sono stati fatti anche sui sistemi di innevamento, con tecnologie d’avanguardia che consentono una sostenibilità economica ed ambientale.

“La storia di Dolomiti Superski – dice Andy Varallo, presidente di DS – fonda soprattutto sull’innovazione e la qualità del servizio offerto. Dopo aver celebrato il 50° anniversario dalla fondazione lo scorso anno, teniamo salda la tradizione e la missione della qualità. Per la stagione ventura, gli esercenti funiviari delle Dolomiti hanno realizzato investimenti infrastrutturali per oltre 200 milioni di euro, a dimostrazione che la qualità del servizio che mettiamo a disposizione dei nostri utenti è al centro della nostra attenzione e siamo determinati a continuare su questa strada”.

In totale, le 130 società che fanno parte della Federconsorzi Dolomiti Superski, hanno investito circa 155 milioni di euro in vista della stagione invernale 2025-26, ai quali si aggiungono i circa 60 milioni di euro relativi al nuovo impianto di risalita 3S di Col Rodella in Val di Fassa, realizzato dalla S.I.T. Canazei, primo impianto di questo tipo nelle Dolomiti.

L’arroccamento con partenza da Campitello risolverà il problema delle code all’ingresso durante i periodi di picco nella stagione, causati dalla ridotta portata oraria della vecchia funivia, ora sostituita da una cabinovia ad alta portata del tipo 3S (con due funi portanti e una fune traente). Questo progetto pluriennale andrà in funzione per Natale 2025.

La stagione invernale 2025-26 dunque, meteo permettendo, inizierà il 29 novembre con aperture nei comprensori di Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, 3 Zinnen, Val di Fiemme-Obereggen, San Martino di Castrozza-Passo Rolle, Alpe Lusia-San Pellegrino e Civetta. La Sellaronda con le sue 4 valli centrali, ovvero Val di Fassa/Carezza, Alta Badia, Val Gardena-Alpe di Siusi e Arabba Marmolada, apriranno i battenti il 4 dicembre, il giorno successivo sarà poi la volta di Rio Pusteria-Bressanone.

I prezzi, lievitati in media del 3%. Lo skipass stagionale adulto (prevendita fino al 24 dicembre) 970 euro; adulto 1.040; junior (nati 2008-17) 650; senior (nati 1960 e prima) 970; bambino (nati 2018-22) 315; supersenior (nati 1955 e prima) 820. Esiste poi la Superski family (che permette alle famiglie di acquistare un pacchetto di skipass giornalieri a prezzo ridotto, di ripartirli tra i vari membri della stessa famiglia e di utilizzarli insieme) per un numero variabile di giornate di sci (da 30 a 160) con prezzi che variano dal periodo (da 1.176 a 5.292 euro).

