Never back down - Mai arrendersi parla di come grazie allo sport si possano curare anche le ferite dell'anima. Di Jeff Wadlow, con Sean Faris e Amber Heard

Never back down – Mai arrendersi, film su Italia 1 diretto da Jeff Wadlow

Giovedì 17 luglio, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:30, il film d’azione – sportivo intitolato Never back down – Mai arrendersi. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 2008 dalla Summit Entertainment, e diretto da Jeff Wadlow, noto anche per avere girato Kick-Ass 2 (2013) e La maledizione di Bridge Hollow (2022). Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Chris Hauty, mentre la colonna sonora ha la firma di Michael Wandmacher e la fotografia è di Lukas Ettlin.

Gabriel Merolla, chi è il tentatore di Temptation Island 2025/ La partecipazione a Uomini e Donne

Il protagonista è interpretato da Sean Faris, diventato famoso grazie al personaggio di Dino Whitman nella serie televisiva Life as We Know It. Nel cast anche: Amber Heard, Evan Peters, Sean Faris e Djimon Hounsou.

La trama dle film Never back down – Mai arrendersi: le Mixed Martial Arts come riscatto sociale

Never back down – Mai arrendersi racconta la storia di Jake Tyler, un ragazzo che si trasferisce a Orlando con sua madre e il fratellino, in modo che quest’ultimo possa frequentare un’importante scuola di tennis. La loro famiglia sta attraversando un momento difficile, infatti il padre è morto in un incidente, e Jake si sente in colpa per quello che è successo.

Emanuele Fiori, chi è il tentatore di Temptation Island 2025/ La polemica al Grande Fratello con Zeudi

Anche a scuola le cose sono tutt’altro che facili, infatti il ragazzo continua a finire nei guai, diventando protagonista di una rissa al termine di una partita di football. Come se ciò non bastasse, le cose peggiorano quando entra in conflitto con Ryan, un ragazzo esperto di MMA (Arti Marziali Miste), che lo provoca e lo sfida a combattere in un torneo segreto. In un primo momento Jake è indeciso su cosa fare, ma alla fine decide di accettare la sfida ed inizia ad allenarsi con il maestro Jean Roqua, che lo aiuta non solo ad imparare le tecniche di combattimento, ma anche a trovare un nuovo equilibrio. Riuscirà Jake a vincere il torneo?

Lucia e Rosario disperati a Temptation Island 2025/ Lei troppo vicina ad Andrea, lui piange: "Un peso…"