Never Back down Mai arrendersi/ Su Italia 1 il film con Sean Faris

Never Back down Mai arrendersi va in onda dalle 23,50 oggi, 15 aprile, su Italia 1. È una pellicola che mette insieme 3 generi: avventura, azione e sportivo, prodotto in America. La regia è di Jeff Wadlow, gli interpreti principali sono: Sean Faris, Djimon Hounsou, Amber Heard, Cam Girardet e Evan Peters. Distribuito in Italia dalla Medusa Film vanta la partecipazione nel cast tecnico di numerosi protagonisti di livello. Basti pensare che la fotografia è curata da Lukas Ettlin mentre le musiche sono del grandissimo Michael Wandmacher. Interessante è anche la scenografia affidata a Ida Random.

Never Back down, la trama: una situazione tesa

La storia del lungometraggio Never Back down è incentrata su un giovane di nome Jake Tyler che si trasferisce ad Orlando con la madre e il fratello minore per permettere a quest’ultimo di frequentare una prestigiosa scuola di tennis. La situazione della famiglia è molto particolare e tesa, anche a causa della recente perdita del padre morto in un incidente stradale e per il quale Jake si sente responsabile. Il ragazzo, inoltre, gode di una pessima reputazione in quanto durante una partita di footbal, dopo essere stato provocato, scatena una rissa che diventa subito virale. Nella scuola, infatti, Jake fa molta fatica a tenere a freno la sua esuberanza e presto scatena la rivalità con il suo coetaneo Ryan il quale lo incita a battersi con lui su un terreno nuovo quale quello delle arti marziali. Inizialmente Jake è titubante ma infine è costretto a cedere alla continua insistenza del suo rivale e si battono nel corso di un torneo segreto. Grazie all’aiuto di un insegnante molto paziente e disponibile Jake trionfa nella gara e comprende che, finalmente, la vita nella nuova città può finalmente ricominciare.

Il video del trailer del film Never Back down Mai arrendersi

