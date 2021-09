NEVERMIND 30 ANNI DOPO/ Kurt Cobain, i Nirvana e i demoni di Twin Peaks

Questo dolore è sparso ampiamente nei solchi di Nevermind.

Da Aberdeen a Olympia fino a Seattle. Fu il percorso che mise insieme i Nirvana, uno dei tanti gruppi hardcore della regione, influenzati tanto dal punk che dall’hard rock degli anni 80. Dopo l’esordio per una piccola etichetta indipendente, la Sub Pop Records nel 1989, gli astuti dirigenti della major Geffen capiscono le potenzialità del gruppo. Tradendo, per molti, gli ideali punk, i Nirvana firmano e realizzano il disco della loro vita. La casa discografica si aspettava di vendere al massimo 250mila copie, ne venderanno milioni scalzando Michael Jackson dal primo posto della classifica americana. Cobain e soci avevano saputo intercettare lo spirito dei loro coetanei, quella Generazione X fatta di sbandati, figli degli ex hippie degli anni 60 che avevano lasciato loro solo ceneri e disillusioni. Anche se si sarebbero lamentati del suono troppo pulito, Nevermind è un disco di potente rock, caratterizzato dalla chitarra distorta e urlante del cantante. La rivista Guitar World scrisse: “Il suono della chitarra di Kurt Cobain in Nevermind dei Nirvana stabilisce il tono di tutta la musica rock degli anni novanta”. E così fu. Distorsioni, pedale degli effetti, numerosissime sovra incisioni: Cobain lavorò in modo instancabile al disco. Pochi, allora, si accorsero che in fondo aveva messo insieme musica pop e punk, come lui stesso avrebbe ammesso, ispirandosi a gruppi come i Pixies (“Stavo provando a scrivere la perfetta canzone pop. Fondamentalmente stavo copiando i Pixies” dirà) che già lo facevano da tempo. Le canzoni univano orecchiabili melodie pop dal sapore addirittura beatlesiano con riff di chitarra dissonanti e ritmi martellanti. In mente aveva i Knack (!), i Bay City Rollers, Black Flag e Black Sabbath. Il riff iniziale di Smells like teen spirit, poi, è preso da quello del grande successo dei Boston, l’innocua More than a feeling.

Ogni brano era caratterizzato da forti alternanze dinamiche, con passaggi quieti e ritornelli urlati e chitarra devastante. Tutto insieme, Nevermind, soprattutto grazie alla disperante, intensa e feroce carica vocale di Kurt Cobain suonava come un disco che incuteva paura e allo stesso tempo liberava la rabbia soffocata di una intera generazione.

C’era, in Territorial Pissing, il brano più classicamente punk del disco, la divertente ironia nei confronti dei genitori, quegli hippie pace & amore che si erano dimostrati peggiori dei loro genitori. All’inizio infatti si ascoltano i versi, cantati in modo stonato e ubriaco, di uno dei tanti inni degli anni 60, la celeberrima Get Together (“Come on people now Smile on your brother

Everybody get together And try to love one another right now”). Quei versi di pace, amore, fratellanza, sorrisi da scambiarsi uni con gli altri vengono irrisi per poi essere sommersi dal muro devastante della chitarra elettrica. Ma ancora di più la canzone conteneva un verso illuminante: “Just because you’re paranoid doesn’t mean they’re not after you” (Solo perché sei paranoico non vuol dire che qualcuno non ti stia seguendo davvero”).

C’è poi il grido disperato di Come as you are, nel cui testo Cobain sembra profetizzare il suo prossimo suicidio (“E giuro che non ho una pistola no non ho una pistola”) mentre chiede che un Altro si faccia presente nella sua disperata solitudine. E naturalmente c’è l’anti inno generazionale Smells like teen spirit.

Già il video del brano è eccezionale. Il gruppo suona in una palestra di un qualche college mentre cheerleader, simbolo dell’America più maschilista e della donna-oggetto, ballano intorno a loro, e mentre studenti seguono dalle gradinate. Mentre la musica si fa sempre più violenta, la rabbia comunicata dalla band arriva ai ragazzi e tutto si trasforma in una distruzione di massa, al ritmo del pogare mentre Cobain e compagni distruggono i loro strumenti. L’immagine perfetta della desolazione e della rabbia furiosa della Generazione X. Ma tutto nella canzone è puro genio: la linea melodica che ti si appiccica dentro, l’esplosione del ritornello, le parole.”Here we are now, entertain us I feel stupid and contagious Here we are now, entertain us A mulatto, an albino, a mosquito, my libido A denial, a denial, a denial, a denial, a denial”, “siamo qua, facci divertire, mi sento stupido e contagioso, eccoci ora, facci divertire, un mulatto, un albino, una zanzara, la mia libido un rifiuto, un rifiuto, un rifiuto, un rifiuto, un rifiuto”. Se Kurt Cobain è stato la voce della sua generazione come dissero in molti, cosa che lui sempre rifiutò con disgusto, queste parole sono il manifesto della Generazione X: rifiuto di una vita che ci rende stupidi. Kurt Cobain prese ispirazione per il titolo durante una notte dedicata all’alcol e al vandalismo in compagnia della sua amica, nonché cantante principale del gruppo riot grrrl Bikini Kill, Kathleen Hanna che tracciò sul muro della casa di Cobain con la vernice spray la scritta “Kurt smells like teen spirit” (“Kurt profuma di Teen Spirit”) con l’intento di ridicolizzarlo. La frase si riferiva a un deodorante per adolescenti molto in voga all’epoca, il “Teen Spirit”, che anche l’ex ragazza di Cobain, nonché membro dello stesso gruppo di Hanna, Tobi Vail utilizzava. Kurt, che ignorava l’esistenza del deodorante finché il singolo non raggiunse il successo, lo lesse invece come un apprezzamento riferito alla discussione a proposito di anarchia e punk rock che avevano avuto quella sera, concludendo che profumasse ancora di uno “spirito adolescenziale” e “rivoluzionario. Qualunque fosse l’origine del titolo, era quanto di più appropriato per una generazione di ragazzi gentili e adolescenziali devastati dal vuoto di valori dei loro genitori.