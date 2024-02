Neville e Keane: “Squadre italiane non erano pulite negli anni 90”/ Accuse doping ma senza… (9 febbraio 2024)

NEVILLE E KEANE ACCUSANO DI DOPING IL CALCIO ITALIANO

Gary Neville e Roy Keane, bandiere del Manchester United degli anni ’90, sono al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni forti sul calcio italiano di quell’epoca, anche se le loro accuse pesanti in tema doping nei confronti dei club italiani restano sul vago anche a circa 25 anni di distanza. Nel corso della trasmissione “The Overlap” su YouTube hanno infatti raccontato alcuni episodi che li hanno portati ad avanzare più di un sospetto sull’uso di sostanze dopanti di alcune squadre di Serie A affrontate nelle coppe europee di quel periodo.

Gary Neville ha dichiarato: “Penso che ci siano state alcune squadre contro cui abbiamo giocato che non erano pulite, lo abbiamo detto in quel momento. Non posso fare nomi di squadre o di giocatori, ma guardando a quel che è successo dopo nel ciclismo e con i medici…”. Il riferimento alla Serie A è velato ma comunque chiaro: “Eravamo in forma, ma sono uscito dal campo contro una squadra italiana che ero distrutto e ho pensato che qualcosa non andava. Non voglio che sia una scusa, ma qualcosa non andava”.

NEVILLE E KEANE, I CONFRONTI CON LE NOSTRE SQUADRE

Roy Keane è stato anche più esplicito, pur senza fare riferimenti precisi: “Quando affrontavo certe squadre ne uscivo distrutto. Ma contro un paio di squadre italiane guardavo le facce dei giocatori e sembrava che non avessero giocato la partita”. Nel corso di quegli periodo, Roy Keane e Gary Neville, con il Manchester United, hanno sfidato diverse squadre italiane, in particolare la Juventus nelle fasi a gironi della Champions League 1996/97, 1997/98 e 2002/03 e nella semifinale 1998/99, poi l’Inter nei quarti di finale sempre della Champions League 1998/99, la Lazio nella Supercoppa Europea del 1999, la Fiorentina nei gironi di Champions League 1999/2000 e il Milan negli ottavi di finale di Champions League 2004/05.

Quelli erano gli anni finiti nel mirino anche della giustizia sportiva italiana per quanto riguarda la Juventus, che finì sotto processo penale ma senza arrivare a una sentenza dal momento che scattò la prescrizione. I bianconeri vinsero la Champions League 1995/96 sconfiggendo ai calci di rigore l’Ajax nella finale di Roma e da parte olandese c’era stata anche la richiesta di togliere la Champions alla Juventus. Ricordiamo anche la battaglia contro il doping da parte di Zdenek Zeman: furono certamente anni problematici, queste dichiarazioni fatalmente rilanceranno le polemiche…











