New Amsterdam 2/ Anticipazioni puntata 25 giugno: attesa per il finale di stagione

New Amsterdam 2, Anticipazioni puntata 25 giugno 2020

New Amsterdam 2 tornerà in onda tra una settimana con gli ultimi due episodi della seconda stagione della nota serie tv quando il calendario dirà 25 giugno. Questi sono andati in onda per la prima volta in assoluto il 17 marzo e il 14 aprile scorso sulla NBC con il titolo Liftoff e A Matter of Seconds. In Italia invece li vedremo con il titolo de Il decollo e Questione di secondi. Sono rispettivamente l’episodio 17 e il 18 della seconda stagione che era partita il 14 gennaio e che poi a metà aveva vista la solita pausa a cui ci hanno abituato le serie televisive statunitensi. Si era tornati in onda il 4 giugno con una messa in onda slittata per motivi legati al doppiaggio reso impossibile dal periodo di lockdown per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Andiamo a leggere le anticipazioni sulla trama.

IL DECOLLO – Max cercherà una soluzione per il crowdfunding dopo la sua apparizione nel video virale “Go Fund Me”. Reynolds poi farà i suoi ultimi giri all’interno dell’ospedale. Tra i protagonisti della puntata dal titolo Il Decollo vedremo anche Kapoor pronto ad aiutare un ex pilota per affrontare le conseguenze di un incredibile imprevisto. Questo infatti dovrà affrontare una vita limitata perché diventato paraplegico.

QUESTIONE DI SECONDI – Scatta l’allarme all’ospedale quando diversi pazienti iniziano a mostrare dei sintomi simili e decisamente allarmanti. Saranno Sharpe e Bloom a interrogarsi per cercare di arrivare alla radice del problema. Intanto Iggy cercherà di far fare pace a una coppia divorziata. Kapoor invece affronterà un flirt occasionale. Max incontra un bambino con una malattia muscolare molto rara, cercando disperatamente di portarlo nell’unico studio clinico del paese che potrebbe permettergli di vivere ancora per un po’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA