New Amsterdam 2 ci farà?/ Anticipazioni sì alla seconda stagione in autunno negli Usa

Domenica 2 giugno, in prima serata su canale 5, vanno in onda gli ultimi episodi della prima stagione di New Amsterdam. In attesa di capire come si concluderanno le avventure del dottor Goodwin e di tutto il personale del New Amsterdam, la seconda stagione è già stata confermata. Merito del grande successo ottenuto dalla serie tv negli Stati Uniti dove le vicende dell’affascinante dottor Goodwin hanno fatto registrare il boom di ascolti. Per vedere i nuovi episodi, però, sarà necessario aspettare ancora un po’. Se i fans italiani dovranno munirsi di pazienza, quelli americani potranno soddisfare la propria curiosità molto preso. La seconda stagione di New Amsterdam, infatti, dovrebbe andare in onda negli Usa in autunno. I nuovi episodi del dottor Goodwin e dei suoi collaboratori saranno trasmessi sempre da NBC.

NEW AMSTERDAM 2: CAST CONFERMATO PER LA SECONDA STAGIONE?

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima stagione di New Amsterdam, la seconda stagione è stata confermata dai co-presidenti della programmazione NBC Entertainment, Lisa Katz e Tracey Pakosta: “Siamo stati così entusiasti di vedere quanto il pubblico abbia sostenuto il Dr. Max Goodwin e tutti i personaggi che hanno reso New Amsterdam una serie medica incredibilmente convincente. Congratulazioni ai (produttori esecutivi) David Schulner, Peter Horton, ai nostri scrittori, al cast e alla troupe straordinaria che hanno dato vita a queste storie“. Nei nuovi episodi della serie tv dovrebbe essere riconfermato tutto il cast. Ritroveremo così Ryan Eggold, Freema Agyeman, Jocko Sims, Janet Montgomery, Anupam Kher e Tyler Labine.

ANTICIPAZIONI: LA PROBABILE TRAMA DI NEW AMSTERDAM 2

Quali argomenti saranno affrontati nei nuovi episodi di New Amsterdam? Quali nuove avventure attendono il dottor Goodwin? La seconda stagione della serie sarà ispirata ai Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital il libro autobiografico del dottor Eric Manheimer che racconta i segreti dea propria professione. “Se avremo l’opportunità di continuare allora vorrei avere l’occasione di scrivere almeno un episodio, se David mi darà il permesso di entrare nella stanza degli autori. Fanno un così buon lavoro, quindi cercherò di essere all’altezza di ciò che stanno facendo” aveva affermato Ryan Eggold.



