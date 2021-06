New Amsterdam 3/ Anticipazioni episodi oggi, 1 giugno: il Covid in ospedale!

New Amsterdam 3, anticipazioni episodi oggi, 1 giugno

Finalmente dopo una lunga attesa, Max e i suoi torneranno a rendersi utili nei nuovi episodi di New Amsterdam 3. La nuova stagione del medical drama americano, già giunta al termine negli Usa con non poche sorprese, prenderà il via proprio questa sera su Canale5 con ben tre episodi a serata ogni martedì tenendoci compagnia fino alla fine del mese. Confermatissimo il cast capitanato dal protagonista, Ryan Eggold, ancora nel ruolo di Max, e di tutti gli altri dottori che abbiamo imparato ad amare e ad apprezzare. Da una parte ci saranno le dottoresse Bloom e Sharpe, la prima ancora alle prese con le sue dipendenze e la seconda con i suoi sentimenti sempre crescenti per il nostro direttore sanitario, e dall’altra i colleghi uomini. Il colpo di scena iniziale riguarderà proprio l’arrivo della Pandemia.

In New Amsterdam 3 arriva il Covid in ospedale e travolge Max e tutti i dottori

La serie non poteva non trattare l’argomento e così sin dal primo episodio assisteremo all’arrivo dei sintomi, ai pazienti sempre più gravi e alla vita dei dottori in trincea, pronti a rinunciare alla propria vita privata e ai familiari per riuscire a rimanere in corsia evitando il peggio. I volti segnati dalle mascherine, i sentimenti stravolti e poi lui, Kapoor in un letto di ospedale colpito dal virus. La situazione sta precipitando, il sistema è stravolto e adesso toccherà a Max prendere tutto in mano con tutto quello che questo significa per un papà single che ha da poco perso la moglie dopo una notte terribile e che a stento ha dimenticato. Cosa ne sarà quindi dei nostri dottori? Prende il via da qui New Amsterdam 3 che metterà con le spalle al muro altri due personaggi chiave ovvero Ella e Iggy. La prima l’abbiamo lasciata incinta del figlio di Kapoor e proprio lui, prendendosi cura di lei, ha permesso a suo nipote di venire alla luce. Ebbene sì, proprio nel bel mezzo del trambusto generale, Ella entrerà in travaglio e toccherà alla Sharpe aiutarla e stare accanto spingendola a fare i conti con il suo disturbo ossessivo compulsivo. E Iggy?

A complicare la sua vita ci pensa il suo disturbo alimentare che lo spinge a non mangiare più tanto da non riuscire nemmeno a stare in piedi. Sarà Lauren ad affrontarlo spingendolo a chiedere aiuto per riuscire a venire fuori da questo tunnel, riuscirà a farsi ascoltare? L’appuntamento con New Amsterdam 3 è fissato per le 21.30 circa con tre episodi, i primi della stagione, dal titolo Una nuova normalità, Lavoratori indispensabili e Misure di sicurezza, cos’altro vedremo?

