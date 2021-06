New Amsterdam 3/ Anticipazioni episodi oggi, 15 giugno: Max ed Helen vicini?

New Amsterdam 3, anticipazioni episodi oggi, 15 giugno

La leggenda di Howie Cournemeyer, Stratagemmi e Disconnessi sono i titoli dei tre episodi di New Amsterdam 3 in onda oggi, 15 giugno, su Canale5 a partire dalle 21.30 circa. Oltre alle questioni personali dei personaggi, ovvero la situazione rimasta appesa tra Max ed Helen ma anche i problemi di Iggy e di Kapoor, si tornerà a parlare di problemi dell’ospedale e di temi importanti.

In particolare, in occasione della giornata nazionale della lotta all’AIDS, il New Amsterdam invita a parlare George Helms, ex direttore sanitario e promotore dell’iniziativa, pronto a regalare controlli e cure ai pazienti sieropositivi e test HIV per tutti. A finire nei guai è un attivista, Howie, pronto a lottare da sempre per i diritti gay negli anni ’80, e poi a Dale Rustin, ex direttore della banca del sangue dell’ospedale, i due hanno fatto qualcosa per la quale saranno costretti a pagare?

Max ed Helen sempre più lontani in New Amsterdam 3?

Prende il via da qui la mini maratona di New Amsterdam 3 in onda questa sera in cui Sharpe (Freema Agyeman) è presa in contropiede dall’arrivo di Mina e a quel punto dovrà fare i conti con il suo continuo senso di inadeguatezza. Dall’altra parte, non migliorano le cose per Iggy che, pronto a riabbracciare Kapoor, viene travolto da un annuncio che non si aspettava, l’amico e collega è pronto ad andare via. Riuscirà il dottore a gestire un altro abbandono dopo il baratro in cui è finito?

In corsia arriva un’avvocatessa, Evelyn Davis, una donna che vorrebbe partorire in modo naturale nonostante un cesareo pregresso, e dopo la chiusura del reparto maternità del Southwest, il New Amsterdam viene travolto dall’arrivo di donne in stato di gravidanza, Max riuscirà a cavarsela adesso?

