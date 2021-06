New Amsterdam 3/ Anticipazioni episodi oggi 22 giugno: brutte notizie per Max

New Amsterdam 3, anticipazioni episodi oggi, 22 giugno

Scelte radicali, Calo di pressione e Quando crolla tutto, questi sono i titoli degli episodi di New Amsterdam 3 in onda oggi, 22 giugno, su Canale5 in attesa del gran finale della prossima settimana. Questa stagione, più corta del solito, è andata via veloce e presto capiremo cosa ne sarà del lavoro di Max e della sua vita privata. Nell’episodio di New Amsterdam di stasera, Leyla ha appreso di aver passato i suoi consigli a Lauren mentre Max parla con un insegnante che ha un coagulo di sangue che vuole lasciare l’ospedale per rispetto del suo popolo. Lauren incontra un paziente maschio con problemi ai polmoni. Infine, anche per il nostro Iggy la battaglia contro i suoi mostri continua tanto che incontra Saffy che vuole la sua firma per il bypass gastrico. Le cose non si mettono bene per i nostri protagonisti soprattutto quando va in scena il secondo episodio quando New York finisce nella morsa del caldo e Max si rende conto che il New Amsterdam non fa abbastanza per contrastare il riscaldamento globale.

Max in balia delle brutte notizie, che succede in New Amsterdam?

Infine, nell’ultimo episodio di New Amsterdam 3 della serata, quello che spianerà la strada al finale della prossima settimana, a causa di una perdita, crolla il soffitto del Pronto Soccorso, e a quel punto i pazienti e i medici finiscono sotto l’acqua e non solo. Una serie di sintomi chiariscono anche che tutti sono stati travolti da una sostanza chimica corrosiva. A quel punto tocca a Max perlustrare l’ospedale in cerca dell’origine dello sversamento mentre la Bloom si occupa dei pazienti sottoponendoli ad una doccia di decontaminazione. Una paziente arrivata in Pronto Soccorso con delle cesoie da giardino nell’addome e adesso rischia la vita proprio perché è stata esposta alla sostanza chimica e Reynolds non sa come aiutarla. Come se non bastasse, dietro l’angolo per Max c’è ancora una brutta notizia, quale?

