New Amsterdam 3/ Anticipazioni episodi oggi, 8 giugno: Cassian tra Max ed Helen

New Amsterdam 3, anticipazioni episodi oggi, 8 giugno

New Amsterdam 3 torna in onda questa sera con un triplice episodio in cui sentiremo ancora parlare dei problemi di sempre e, in particolare, di quello che Max continua a gestire con successo ma con mille problemi. L’emergenza Coronavirus è ormai un ricordo e il nostro dottore può finalmente andare in Connecticut per incontrare e riabbracciare la sua piccola Luna, la figlia avuta dalla moglie morta poi poco dopo. Prenderà il via da qui la mini maratona che ci terrà compagnia dalle 21,30 di oggi, 8 giugno, su Canale5 con gli episodi dal titolo “Quello di cui ho bisogno”, “Sangue, sudore e lacrime” e “Un problema da affrontare” in cui mentre il dottor Reynolds fatica a trovare un suo spazio al New Amsterdam, Max va dai suoceri ma la figlia lo riconosce a stento nonostante le lunghe videochiamate che li ha tenuti insieme.

New Amsterdam 3, Max impegnato tra raccolte di sangue e razzismo

Dall’altra parte, in New Amsterdam 3, non mancheranno i problemi in ospedale e quando Max si ritroverà a corto di sangue organizzerà una raccolta a cui, è convinto, i donatori non potranno resistere. Ma non ha fatto i conti con lo sfinimento dovuto alla pandemia. Un anno di Covid ha prosciugato anche chi di solito era impegnato nella beneficenza e per gli altri, e allora come fare per risolvere il problema? Agnes chiede a Max di trovare un sostituto primario ma la sua diagnosi sul caso di Rose, una paziente colpita da cecità improvvisa, convince Max a confermarla. Infine, Iggy continua a fuggire dal suo problema col cibo fino a quando non si trova davanti il giovane Chance, un ragazzo pronto a nascondersi per scappare dalla realtà, la stessa cosa che continua a fare lui.

Max si rende conto di non aver mai affrontato il problema del razzismo sistemico ma anche il fatto che Helen è sempre più vicina a Cassian, come farà a reggere tutto questo? I due sono sempre più intimi e Max non potrà che fare i conti con le conseguenze delle sue scelte nonostante i suoi sentimenti per la bella dottoressa che, lo ricordiamo, lo ha aiutato a lottare contro il cancro e non solo.

