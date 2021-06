New Amsterdam 3/ Anticipazioni ultima puntata 29 giugno: Max nei guai

Anche la terza stagione di New Amsterdam sta per giungere al termine. La quinta puntata della serie con da Ryan Eggold va in onda martedì 29 giugno con gli ultimi tre episodi, il 13, 14 e 15. Partiamo dunque col scoprire le anticipazioni del primo degli ultimi appuntamenti. Nel tredicesimo episodio, dal titolo “Tempo di lottare”, Max deve fare i conti con le lamentele di Gwen e Calvin, i genitori di Georgia e, quindi, i suoi suoceri e i nonni della piccola Luna. Il confronto mette Max in difficoltà e, soprattutto, fa nascere in lui molti dubbi sulle sue capacità di padre. Intanto in ospedale, un guasto al frigorifero rischia di rovinare mille dosi di vaccino. Ancora Max dovrà tentare di trovare una soluzione ed evitare che la situazione crolli e che le dosi vadano perdute.

Se mi lasci non vale/ Streaming del film su Rete 4, vera "commedia degli equivoci"

New Amsterdam 3, le anticipazioni dell’ultima puntata

Andando avanti con l’episodio 14 dell’ultimo appuntamento con New Amsterdam 3, dal titolo “Ricominciare è difficile”, scopriamo che Floyd si avvicina sempre più a Lyn, iniziando con lei una relazione nonostante i rischi del caso. Il nuovo primario di Chirurgia deve invece fare i conti con un’emergenza in ospedale. Iggy, suo marito Martin e i ragazzi viaggiano in camper da settimane, ma sono costretti a fare i conti con la realtà. Intanto ancora guai per Max che perde la sua fede nuziale. Una situazione che lo getta nel totale sconforto. Il pessimo umore si nota chiaramente quando Helen, che torna con un giorno di anticipo da Londra, viene da lui accolta con modi non proprio felici.

LEGGI ANCHE:

Hunger Games/ Streaming del film su Italia 1: "avventura per adolescenti" (22 giugno)NEW AMSTERDAM 3/ Anticipazioni episodi oggi 22 giugno: Max sconvolto, una notizia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA