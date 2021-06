New Amsterdam 3/ Anticipazioni ultimi episodi: Max ed Helen insieme?

New Amsterdam 3, anticipazioni ultimi episodi

Tempo di lottare e Ricominciare è difficile, questi sono i titoli degli ultimi episodi di New Amsterdam 3. La serie tv torna in onda oggi, 29 giugno, su Canale5 con il gran finale che metterà in crisi Max non solo nel lavoro ma anche nella sua vita privata. Chi lo conosce sa bene quanto abbia sofferto in passato per la morte della moglie e quanto abbia lottato per venire fuori da un baratro che rischiava di risucchiarlo e tutto questo è stato possibile grazie ad Helen, come finiranno le cose per loro questa sera? Max viene aspramente criticato da Gwen e Calvin alla presenza dei loro legali e questo lo spinge a mettere in dubbio anche la sua idoneità al ruolo di padre della sua bambina. Non solo la battaglia legale, ma anche l’ospedale lo mette a dura prova quando un frigorifero malfuzionante mette a rischio mille dosi di vaccino. Toccherà al nostro direttore trovare il modo di salvare tutto ricorrendo anche all’aiuto di Todd.

I casi della giovane Miss Fisher/ Anticipazioni puntata di oggi, 29 giugno

Max ed Helen insieme?

Nel secondo episodio di oggi di New Amsterdam 3 dal titolo Ricominciare è difficile è quasi logico pensare che sia la vita privata di Max quella al centro di tutto anche se in ospedale vi è subito un’urgenza per Floyd alla quale assiste il nuovo primario di Chirurgia che a fine intervento gli offre la posizione di viceprimario. Sono passate ormai settimane da quando abbiamo visto Iggy l’ultima volta ma adesso scopriamo che lui, i ragazzi e Martin sono in viaggio in camper ma quando arriva il momento di tornare alla vita prepandemia, chi sarà in grado di ritornare con i piedi per terra? Max lascia ad Helen un messaggio carico di promesse ma quando i due si incontrano sembra che il dottore non sia poi così propenso a passare all’azione, come finirà tra loro?

