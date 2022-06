New Amsterdam 4/ Anticipazioni puntata 24 giugno: Max ed Helen a Londra

New Amsterdam 4, puntata 24 giugno

Questa sera, venerdì 24 giugno, torna l’appuntamento con “New Amsterdam 4” in onda su Canale 5. Dalle 21.20 saranno trasmessi tre nuovi episodi della quarta stagione della serie tv con Ryan Eggold nei panni del dotto Max Goodwin. Nell’episodio “Morire è la regola” Max e Helen stanno per andare in aeroporto, pronti a partire per Londra, quando al New Amsterdam si diffonde rapidamente un pericoloso batterio tra le corsie dell’ ospedale. A causa dell’infezione muoio diversi azione e i due medici decidono di rientrare in ospedale per aiutare i colleghi. Intanto Leila trova il coraggio per affrontare la dottoressa Bloom per quanto riguarda il segreto che le ha tenuto nascosto, chiudendo la loro relazione. Il dottor Froom aiuta due genitori in lutto ad affrontare la perdita del figlio.

New Amsterdam 4, anticipazioni episodi

Nell’episodio “Parlando di rivoluzione”, l’undicesimo della quarta stagione di “New Amsterdam”, dopo l’ennesimo taglio al budget, la dottoressa Wilder e i colleghi uniscono le forze contro Veronica Fuentes. L’occasione giusta si presenta quando alla dottoressa Bloom non viene concessa la possibilità di asportare un tumore a un paziente. Nonostante il divieto, la dottoressa decide di effettuare l’intervento nascondendosi nell’obitorio. Nel frattempo Max ed Helen si insediano nella nuova casa di Londra. Helen viene nominata direttrice sanitaria del Centro Medico NHS Hampstead. Nell’episodio “Storie parallele” Max non riesce a trovare lavoro a Londra. Inoltre vuole evitare che i possibili datori di lavoro chiedano le sue referenze a Veronica Fuentes, che lo metterebbe sicuramente in cattiva luce. Il Dottor Floyd accetta di dare il cambio a un collega per fornire assistenza a Malvo. La dottoressa Bloom invece deve occuparsi di un paziente con problemi cardiaci che però non si rende conto delle sue reali condizioni di salute.

