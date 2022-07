New Amsterdam 5, cosa succederà nella quinta stagione?/ Anticipazioni: il ritorno di Elizabeth e…

New Amsterdam, le indiscrezioni sulla quinta stagione: Reynolds vuole una famiglia e…

New Amsterdam si rinnova per la quinta stagione. Il capitolo finale, come riportato da Deadline, sarà più breve e avrà 13 episodi. Nel finale della quarta stagione abbiamo visto Max pronto a convolare a nozze. Tuttavia, il matrimonio non ha avuto luogo, perché Helen non è partita da Londra. Leyla e Lauren invece dovevano risolvere delle questioni private e lo stesso avviene per Iggy e Martin che sembrano essere arrivati al capolinea. Il produttore esecutivo ha dato un’infarinatura generale su ciò che potremo aspettarci da New Amsterdam 5. David Schulner ha dichiarato a TVInside: “Per la quinta stagione vogliamo concludere dove abbiamo cominciato. Torniamo indietro all’energia del primo capitolo e vediamo da dove siamo partiti con i personaggi ed assicuriamoci di portarli dove hanno iniziato. Quindi, per la Bloom riguarderà la sua dipendenza… e sua madre non sarà tanto lontana. Per Iggy si tratterà del senso di sé, mentre per Reynolds sarà la voglia di avere una famiglia. Guardando a tutti questi temi introdotti nella stagione di esordio per i nostri protagonisti, come possiamo conferire una conclusione con la quinta, sapendo che è l’ultima?”.

Il cast di New Amsterdam non subirà particolari cambiamenti. E’ confermato il ritorno di Ryan Eggold, interprete del protagonista Max Goodwin e di Freema Agyeman con la sua dottoressa Helen Sharpe. Anche Sandra Mae Frank indosserà ancora il camice in New Amsterdam e lo farà a tempo pieno. TVLine ci informa che l’attrice che interpreta la dottoressa Elizabeth Wilder, unitasi al cast del medical drama di NBC nella premiere della quarta stagione, è stata promossa a regolare in vista della quinta e ultima stagione

New Amsterdam, cosa accadrà nel finale di stagione?

Andrà in onda questa sera il finale di stagione della serie New Amsterdam. Negli ultimi episodi ci saranno dei colpi di scena interessanti. Max cerca di contrastare l’acquisizione della U.M.I. da parte di Victoria, e tutto lascia presupporre che verrà aperta un’inchiesta. Ma all’ultimo momento, tutta la questione viene insabbiata: gli interessi economici in ballo sono troppo alti. Helen ha un confronto con sua madre, e scopre nuovi lati della donna che la sorprendono piacevolmente. Bloom si occupa di due bambini ricoverati d’urgenza per una somministrazione sbagliata di farmaci mentre erano a scuola. Iggy comunica a Trevor che, dato quello che è successo, non è più possibile lavorare insieme. Trevor, resosi conto che Iggy lo aveva assunto solo perché attratto da lui, se ne va in malo modo. Veronica è a capo del New Amsterdam ma a quanto pare nessuno è felice di questo. L’ospedale sembra andare a rotoli, soprattutto dopo che alcuni inservienti hanno delle eruzioni sulla pelle per via di guanti scoop scadenti. Esasperati, scioperano e costringono Veronica ad andare a casa.

La dottoressa Sharpe deve arrendersi di fronte alla legge inglese che ha il diritto di staccare il supporto vitale quando un minore non ha più probabilità di sopravvivenza. Un uragano sta per colpire New York. In ospedale regna il panico, l’unico che decide di prendere in mano la situazione e gestire l’emergenza è Iggy. Nonostante gli intoppi, riesce a salvare l’ospedale dal disastro e a dimostrare a se stesso e a Martin che non è un debole, che può farcela. Nel frattempo Reynolds si trova in una situazione di emergenza con suo padre, Reynolds e sarà proprio un piccolo incidente a creare un sottile legame tra loro. Max è in fibrillazione per l’arrivo di Sharpe e le nozze imminenti, ma la ragazza non arriverà.











