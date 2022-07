New Amsterdam, anticipazioni puntata 15 luglio 2022/ Helen ha un confronto…

New Amsterdam, cosa succederà nella puntata di oggi 15 luglio? Le anticipazioni

Questa sera andranno in onda su Canale 5 gli ultimi quatto episodi della quarta stagione di New Amsterdam. Nell’episodio intitolato Il momento della verità, durante le indagini sulla dottoressa Fuentes, Max fa delle scoperte che potrebbero danneggiare la donna. Intanto Reynolds è impegnato ad aiutare un fratello e una sorella, protagonisti di una tensione familiare. La dottoressa Bloom cura due ragazzi, vittime di pericolose ferite da armi da fuoco. Helen ha un confronto con sua madre, e scopre nuovi lati della donna che la sorprendono piacevolmente. Bloom si occupa di due bambini ricoverati d’urgenza per una somministrazione sbagliata di farmaci mentre erano a scuola. Iggy comunica a Trevor che, dato quello che è successo, non è più possibile lavorare insieme. Trevor, resosi conto che Iggy lo aveva assunto solo perché attratto da lui, se ne va in malo modo.

Nell’episodio Rivoluzione, Veronica è a capo del New Amsterdam ma a quanto pare nessuno è felice di questo. L’ospedale sembra andare a rotoli, soprattutto dopo che alcuni inservienti hanno delle eruzioni sulla pelle per via di guanti scadenti. Esasperati, scioperano e costringono Veronica ad andare a casa. La dottoressa Sharpe deve arrendersi di fronte alla legge inglese che ha il diritto di staccare il supporto vitale quando un minore non ha più probabilità di sopravvivenza. Nel terzo episodio Castelli di sabbia, Il New Amsterdam viene invaso da decine di anziani provenienti da una casa di riposo che ha chiuso i battenti. Ad alcuni viene diagnosticata la gonorrea, e la dottoressa Bloom deve indagare sulla loro attivita’ sessuale. Reynolds decide di operare i pazienti in attesa da tempo di un intervento chirurgico, ma non tutto andrà come previsto. Max si offre di dare una mano prima di partire per Londra e conosce un ex pianista, mentre Helen visita un castello dove vorrebbe organizzare il suo matrimonio.

New Amsterdam, dove siamo rimasti: Max organizza un piano contro Veronica

Nella scorsa puntata di New Amsterdam, Max aveva organizzato un piano per far allontanare Veronica dal New Amsterdam una volta per tutte. Iggy aiuta due pazienti ad affrontare una rottura che lo costringe a riflettere sul proprio matrimonio. Mia prende in cura il paziente della Bloom e, mentre tutti cercano di scoprire se ha la sclerosi multipla, la Bloom gli diagnostica la celiachia. Iggy è alle prese con Isaac e Juliet. Si sono rimessi insieme, ma lei si è vendicata umiliandolo e offendendolo davanti a tutti. Max viene respinto da Sharpe quando si presenta alla sua seduta, ma a casa i due si chiariscono. Max, Iggy, Bloom, Reynolds, Trevor, Mia, Elizabeth e Gladys decidono di fare bisboccia in un locale di karaoke.

Casey non vorrebbe andare a causa della vecchia ruggine che permane fra lui e la Bloom, ma si lascia convincere da Gladys e li raggiunge dopo aver incontrato un amico. Nel corso della serata arriva la Sharpe con la valigia direttamente dall’aeroporto e si unisce a loro. Max è felicissimo di vederla perché ha deciso di farle quella sera stessa una proposta di matrimonio e vorrebbe andare via immediatamente, ma la Sharpe ha voglia di festeggiare, tutti cantano e si ubriacano e fanno le ore piccole. Iggy è attratto da Trevor che lo corteggia palesemente e ha la tentazione di togliersi un capriccio.











