New Mexico: college-università gratis da 1 luglio/ Primo Stato Usa con “welfare Ue”

NEW MEXICO, PRIMO STATO IN USA CON L’ISTRUZIONE GRATUITA

Il New Mexico dal prossimo 1 luglio diverrà il primo Stato americano con l’istruzione gratuita per college e Università: il Parlamento statale ha approvato infatti negli scorsi giorni la legge che consentirà ai propri studenti di ricevere lezioni gratuite negli istituti pubblici a partire dal prossimo 1 luglio 2022.

«I residenti che si iscrivono ad almeno sei crediti possono lavorare per il loro certificato, laurea associata o laurea completamente esente da tasse scolastiche», spiega la legge; non solo, finché gli studenti mantengono un GPA di 2,5 su 4.0 possono continuare la loro “Borsa di Opportunità”, il nome poi dato alla legge specifica del New Mexico. «Il ‘fondo opportunità borse di studio’ è creato come fondo irreversibile nella tesoreria statale, costituito dal reddito derivante dall’investimento del fondo e da eventuali distribuzioni, stanziamenti, regali, sovvenzioni e donazioni specificate al fondo», si legge nel disegno di legge approvato dal Parlamento del New Mexico. Il denaro per coprire le spese (per ora il piano prevede 75 milioni di dollari) viene stanziato al dipartimento per l’assegnazione di borse di studio come previsto dall’“Opportunity Scholarship Act”.

UNIVERSITÀ GRATIS IN NEW MESSICO, IL PLAUSO DI BERNIE SANDERS

Orgoglioso della scelta optata dal Governo del New Mexico il senatore Ben Lujan: «Il New Mexico è il primo stato a offrire lezioni universitarie gratuite a tutti i residenti. Sono orgoglioso di aver reso l’istruzione superiore accessibile a tutti e spero che ogni altro stato segua il nostro esempio».

Come riporta il focus del quotidiano Usa “The Gazette”, attualmente i residenti in New Mexico detengono in tutto 7 miliardi di dollari di debiti per prestiti studenteschi: ogni laureato medio deve circa 35mila dollari allo Stato. Inutile dire come un welfare ispirato al “modello Ue” come quello adottato in questi giorni dal New Mexico non potrebbe che migliorare alla lunga la situazione anche per gli altri Stati americani. Il senatore dei Democratici, da anni impegnato per la battaglia in favore di un welfare più europeo, Bernie Sanders, ha commentato con plauso per l’iniziativa dello stato nel Sudovest degli Usa: «Congratulazioni al New Mexico per essere diventato il primo stato della nazione a rendere gratuite le tasse scolastiche di tutti i suoi college e università pubblici indipendentemente dal reddito o dallo stato di immigrazione. Ora è il momento di rendere gratuite le tasse scolastiche di tutti i college e le università pubbliche in America». Attualmente, il Maine lavora per approntare un piano di college-università gratis per gli studenti di corsi biennali: una recente ricerca citata da “Forbes” spiega come «la promessa di un college gratuito può fare una grande differenza quando si tratta di incoraggiare la domanda e l’iscrizione all’istruzione superiore. Il semplice messaggio di un college gratuito senza vincoli motiva gli studenti ad andare al college in modi che i programmi più complicati che promettono un college gratuito se vengono soddisfatte una varietà di condizioni. La semplicità del messaggio di un programma universitario gratuito ben progettato e generoso è essenziale».

Congratulations to New Mexico for becoming the first state in the nation to make all of its public colleges and universities tuition free regardless of income or immigration status. Now, it’s time to make all public colleges and universities tuition free in America. https://t.co/dWnhjKCp8h — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 3, 2022













