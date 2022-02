New Mexico, uomo accoltella 11 persone/ “Vittime scelte in modo casuale”

In New Mexico, nella città di Albuquerque, un uomo a bordo di una bicicletta Bmx ha accoltellato undici persone. L’uomo si è reso protagonista di una serie di agguati in giro per la città: varie, infatti, le zone in cui ha scelto di accoltellare le vittime. L’aggressore è stato fermato poi dalla polizia ed è attualmente sotto custodia. Tutti i feriti sono fortunatamente ancora in vita, anche se secondo NBC Chicago due sarebbero in condizioni più gravi: sembrerebbe comunque che nessuno sia stato colpito in maniera mortale. Ma cosa c’è alla base del folle gesto?

“Le persone sembrano essere state ferite in modo casuale e senza che ci fosse un motivo preciso”, ha dichiarato il capo della polizia Gilbert Gallegos durante una conferenza stampa. L’uomo ha compiuto il ripetuto gesto nella città di Albuquerque: gli accoltellamenti sono cominciati alle 11. Il primo uomo è stato colpito vicino al Sister Bar in centro tra Central Avenue e Fourth Street. Gli altri accoltellamenti si sono verificati in altri punti lungo la Central Avenue: secondo la polizia, sono ben 7 i luoghi differenti in cui l’uomo ha colpito. L’aggressore è stato poi fermato lungo la Lomas Avenue.

Uomo accoltella 11 passanti in New Mexico: cosa è successo

La polizia del New Mexico è stata contattata intorno alle 11:15 di domenica per un accoltellamento in centro. La vittima, la prima, aveva subito una lacerazione alla mano ed è stata trasportata in un ospedale locale per essere curata, come ha affermato il dipartimento di polizia di Albuquerque in una nota. L’uomo, come racconta la polizia, era munito di un grosso coltello. Circa 2 miglia a est, vicino all’Università del New Mexico, la polizia ha ricevuto un’altra chiamata: questa volta la persona era stata pugnalata al braccio. La vittima è stata portata in ospedale anche in questo caso.

Un terzo accoltellamento è avvenuto davanti a un condominio intorno alle 13:00, mentre il quarto incidente è stato segnalato sempre nelle vicinanze: in questo caso l’uomo è stato accoltellato al collo. Successivamente, l’uomo ha provato ad aggredire i clienti in un minimarket. Gli agenti sono arrivati ​​​​e hanno trovato più vittime, per poi ricevere altre due telefonate da altri punti della città. Le persone accoltellate sono state trasportate in diversi ospedali e sono tutte in condizioni stabili, nonostante due siano più gravi. L’uomo dovrebbe aver scelto a caso le proprie vittime.



