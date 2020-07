New Trolls/ Dalle canzoni di successo a nuovi progetti per il futuro (Techetechetè)

I New trolls sono i protagonisti della puntata di “Techetechetè” in onda oggi, giovedì 23 luglio 2020, e dedicata ai gruppi che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra questi non potevano cercto mancare proprio i New Trolls che sono stati il gruppo musicale rock progressivo italiano per eccellenza. Una carriera ricca di successi con canzoni che hanno fatto la storia della musica rock italiana tra cui ricordiamo “Concerto grosso per i New Trolls”. Ad un certo punto la loro musica è virata verso delle sonorità teedenzialmente pop rock facendo però sempre fede al loro genere rock progressivo. Non si contano, infatti, le canzoni di successo: da “Prima del concerto” a “Io che ho te”, da “Il cielo nascerà” a “Quella carezza della sera” e tante altre. L’ultima composizione della band è la seguente: Vittorio De Scalzi (voce, chitarra, tastiera, flauto), Nico Di Palo (voce, chitarra), Roberto Tiranti (basso, voce), Massimiliano “Max” Corfini (tastiera, voce) e Alfio Vitanza (batteria, voce). Proprio il leader della band Vittorio De Scalzi, intervistato da molisenews24.it (data 11 novembre 2019) ha dichiarato: “noi eravamo beatlesiani di ferro ma la sorte ha voluto che aprissimo i concerti dei Rolling Stones in Italia”.

New Trolls oggi: “proseguiamo la nostra strada”

Una carriera di grande successo quella dei New Trolls iniziata nel 1967 e conclusasi nel 1998, anche se il leader Vittorio De Scalzi intervistato da Tiscali (data 16 gennaio 2019) ha raccontato: “noi proseguiamo la nostra strada come “Of New Trolls” e abbiamo tanti progetti per il futuro. Abbiamo un disco che è “50.0” che uscirà adesso insieme al singolo “Porte aperte”. Insomma continuiamo a scrivere e a fare musica”. Il cantante ha anche raccontato dell’esclusione dal Festival di Sanremo di Claudio Baglioni dove hanno presentato un brano forte come “Porte aperte” per via di un testo che è stato definito “sfacciatamente sovranista”. Un’esclusione che non è stata presa molto bene da Nico Di Palo e Vittorio De Scalzi con quest’ultimo che ha dichiarato: “a dire il vero ci siamo rimasti male perché ci avevano detto che ci avrebbero fatto sapere qualcosa e invece non è avvenuto. Ci aspettavamo perlomeno una chiamata. Non che lo pretendessim ma sono stati loro a dirci che lo avrebbero fatto. Noi tra l’altro ci siamo presentati a Sanremo non come “Of New trolls” ma con i nostri nomi, come Gianni Belleno Nico Di Palo. Proprio per evitare problemi”. Nonostante la band si sia sciolta, oggi due dei New Trolls continuano ad occuparsi di musica per la gioia di un zoccolo duro di fedelissimi fan che continuano a seguirli!



© RIPRODUZIONE RISERVATA