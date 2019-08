NEW YORK ACADEMY/ Su Italia 1 il film di Michael Damian (14 agosto)

NEW YORK ACADEMY: FILM ALL’INSEGNA DEL BALLO SFENATO

Italia 1 ha scelto di dare spazio, nella prima serata di oggi, a un lavoro cinematografico davvero tutto da scoprire, in onda dalle ore 21:20. Stiamo parlando del film di genere musicale New York Academy, realizzato negli Stati Uniti nel 2016 e in grado di garantire poco più di un’ora e mezza all’insegna del ballo sfrenato. Il titolo è stato distribuito dalla Eagle Pictures ed è tratto da una sceneggiatura realizzata da Janeen Damian e Michael Damian, con le musiche di Nathan Lanier. La regia è stata invece affidata a Michael Damian, noto per essere stato attore nella soap opera Febbre d’amore e regista in Hot Diamonds, Moondance Alexander e Disegno d’amore. La protagonista principale è l’attrice e ballerina americana Keenan Kampa, famosa anche per l’altro film Swan Lake 3D – Live from the Mariinsky Theatre. Viene affiancata dal collega Nicholas Galitzine, originario della Gran Bretagna e noto per Handsome Devil, Il mistero di Aylwood House e la serie televisiva Chambers. Il cast viene arricchito dalle presenze di Jane Seymour, Sonoya Mizuno e Richard Southgate.

LA TRAMA DEL FILM NEW YORK ACADEMY

La giovanissima ballerina classica Ruby studia presso il Manhattan Conservatory of the Arts e ha tutta l’intenzione di riuscire a sfondare nel proprio settore grazie a un’ottima tecnica di base e al desiderio di porre in evidenza le sue qualità. La situazione della ragazza evolve quando conosce Johnny, un giovane e aitante violinista dal talento fuori dal comune. Lui suona spesso all’interno delle stazioni della metropolitana di New York e deve riuscire a trovare un modo per mantenersi senza alcuna preoccupazione. Il loro incontro lascia presagire fuoco e fiamme per entrambi. Il loro vero sogno è quello di essere ammessi a una scuola di spettacolo prestigiosa della Grande Mela. Vengono aiutati da un gruppo specializzato sulla danza hip hop, che li incita a prendere parte ad un concorso dal livello molto elevato. I due giovani hanno così l’opportunità imperdibile di mettersi definitivamente in mostra e dare una svolta alle loro vite.

