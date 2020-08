New York Academy/ Su Italia 1 il film di Michael Damian (oggi, 23 agosto 2020)

New York Academy andràin ondaalle ore 21.30 su Italia 1 oggi, 23 agosto 2020. Si tratta di un film di genere drammatico/romantico/musicale. High Strung, questo il titolo originale della pellicola, è diretto da Michael Damian, attore e produttore cinematografico di origini americane noto al grande pubblico per aver rivestito il ruolo di Danny Romalotti nella celebre soap opera Febbre d’amore. Distribuito nelle sale italiane nell’agosto del 2016, New York Academy vanta un cast d’eccezione grazie a presenze del calibro di Keenan Kampa, Nicholas Galitzine – volto noto al grande pubblico per aver recitato nel film Share dove ha interpretato la parte di A.J. – e Jane Seymour, vincitrice del Golden Globe, nel 1981, per la sua interpretazione della Dottoressa Michaela Quinn in La signora del West e del Premio Emmy, grazie al suo ruolo all’interno della mini-serie Onassis – L’uomo più ricco del mondo. La colonna sonora, curata da Nathan Lanier, mescola diversi stili di musica mixando tra loro diversi arrangiamenti originali e alcuni riarrangiamenti di brani classici con di genere rap e pop.

New York Academy, la trama del film

Ecco la trama di New York Academy. Ruby Adams (Keenan Kampa) è una ballerina di danza classica, studentessa presso la prestigiosa Manhattan Conservatory of the Arts; uno dei conservatori più prestigiosi della Grande Mela. Johnny Blackwell (Nicholas Galitzine), un giovane violinista di origini britanniche, cerca di mantenersi trascorrendo le proprie giornate suonando nei tunnel della affollata metropolitana di New York. Quando le vite di Ruby e Johnny si scontrano, i loro destini vengono rapidamente stravolti e, mentre Ruby è impegnata nel tentativo di salvare la propria borsa di studio, Johnnie cerca un modo per non essere costretto a lasciare la città a causa delle restrizioni legislative presenti sul territorio.

Entrambi hanno un sogno comune, un obbiettivo da raggiungere: entrare a far parte della più celebre scuola di spettacolo presente a New York! Grazie all’aiuto di una crew di hip hop, Rudy e Johnnie, per nulla intimoriti dalle loro differenze caratteriali, riusciranno a collaborare e a prepararsi per sostenere un’importante audizione che avrebbe giocato un ruolo decisivo per il loro futuro all’interno del mondo dello spettacolo.



